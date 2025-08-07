З окупації у Криму врятували матір з п'ятьма дітьми
Київ • УНН
Багатодітна родина з Криму, що зіткнулася з погрозами окупаційної влади, успішно евакуйована до Києва. Жінка та її п'ятеро дітей отримали допомогу в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.
З тимчасово окупованого Криму вдалося врятувати багатодітну родину - маму та п’ятьох дітей, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у четвер у Telegram, пише УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати із тимчасово окупованого Криму багатодітну родину - маму та п’ятьох дітей. В окупації жінка стикалася з тиском та погрозами з боку окупаційної влади, зокрема російська поліція погрожувала їй та дітям кримінальним переслідуванням за знайдені в телефоні жінки підписки на українські новинні канали
З його слів, "розуміючи, що залишатися надалі було небезпечно, родина вирушила у довгий і складний маршрут через кілька країн, щоб повернутися додому".
"Зараз родина вже в Києві та забезпечена всім необхідним для інтеграції - від роботи з психологами до влаштування дітей у школи та садок", - розповів Єрмак.
І висловив вдячність колегам з Представництва Президента України в АРК, Міністерству закордонних справ та Державній прикордонній службі за сприяння у порятунку родини.
