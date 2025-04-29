З початку року з окупації повернули понад 200 українських дітей: робота з репатріації триває
Київ • УНН
З початку 2024 року в Україну повернули понад 200 дітей з тимчасово окупованих територій. Повернення дітей відбувається завдяки програмі Save Ukraine та Уповноваженому з прав людини.
Від початку 2025 року вдалося повернути з тимчасово окупованих територій понад 200 українських дітей. Робота у цьому напрямі триває щотижнево. Про це заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, передає УНН.
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За його словами, повернення дітей в Україну відбувається завдяки програмі Save Ukraine та Уповноваженому з прав людини.
Майже кожного тижня повертають наших дітей. Звичайно, в більшості вони не повертаються на територію Херсонської області, тому що тут небезпечно. Ми пробуємо вивести звідси якомога більше дітей. Тому ці діти знаходяться в безпеці в різних регіонах
Він додав, що ця робота продовжується ця робота: понад 200 дітей вже з початку року повернуто.
Я думаю, що буде ще більше за цей рік зроблено роботи
Нагадаємо
26 квітня в Україну з російської окупації повернулося ще 12 українських дітей. Одного з них росіяни намагалися відібрати у бабусі, іншого - примусово поставили на облік, як призовника.