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З початку року з окупації повернули понад 200 українських дітей: робота з репатріації триває

Київ • УНН

 • 1738 перегляди

З початку 2024 року в Україну повернули понад 200 дітей з тимчасово окупованих територій. Повернення дітей відбувається завдяки програмі Save Ukraine та Уповноваженому з прав людини.

З початку року з окупації повернули понад 200 українських дітей: робота з репатріації триває

Від початку 2025 року вдалося повернути з тимчасово окупованих територій понад 200 українських дітей. Робота у цьому напрямі триває щотижнево.  Про це заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

За його словами, повернення дітей в Україну відбувається завдяки програмі Save Ukraine та Уповноваженому з прав людини.

Майже кожного тижня повертають наших дітей. Звичайно, в більшості вони не повертаються на територію Херсонської області, тому що тут небезпечно. Ми пробуємо вивести звідси якомога більше дітей. Тому ці діти знаходяться в безпеці в різних регіонах

- пояснив Толоконніков.

Він додав, що ця робота продовжується ця робота: понад 200 дітей вже з початку року повернуто.

Я думаю, що буде ще більше за цей рік зроблено роботи

 - додав речник.

Нагадаємо

26 квітня в Україну з російської окупації повернулося ще 12 українських дітей. Одного з них росіяни намагалися відібрати у бабусі, іншого - примусово поставили на облік, як призовника.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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