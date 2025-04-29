З початку року з окупації повернули понад 200 українських дітей: робота з репатріації триває

Від початку 2025 року вдалося повернути з тимчасово окупованих територій понад 200 українських дітей. Робота у цьому напрямі триває щотижнево. Про це заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, передає УНН.

За його словами, повернення дітей в Україну відбувається завдяки програмі Save Ukraine та Уповноваженому з прав людини.

Майже кожного тижня повертають наших дітей. Звичайно, в більшості вони не повертаються на територію Херсонської області, тому що тут небезпечно. Ми пробуємо вивести звідси якомога більше дітей. Тому ці діти знаходяться в безпеці в різних регіонах

Він додав, що ця робота продовжується ця робота: понад 200 дітей вже з початку року повернуто.

Я думаю, що буде ще більше за цей рік зроблено роботи