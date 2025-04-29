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С начала года из оккупации вернули более 200 украинских детей: работа по репатриации продолжается

Киев • УНН

 • 702 просмотра

С начала 2024 года в Украину вернули более 200 детей с временно оккупированных территорий. Возвращение детей происходит благодаря программе Save Ukraine и Уполномоченному по правам человека.

С начала года из оккупации вернули более 200 украинских детей: работа по репатриации продолжается

С начала 2025 года удалось вернуть с временно оккупированных территорий более 200 украинских детей. Работа в этом направлении продолжается еженедельно.  Об этом заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По его словам, возвращение детей в Украину происходит благодаря программе Save Ukraine и Уполномоченному по правам человека.

Почти каждую неделю возвращают наших детей. Конечно, в большинстве они не возвращаются на территорию Херсонской области, потому что здесь опасно. Мы пробуем вывести отсюда как можно больше детей. Поэтому эти дети находятся в безопасности в разных регионах

- пояснил Толоконников.

Он добавил, что эта работа продолжается эта работа: более 200 детей уже с начала года возвращены.

Я думаю, что будет еще больше за этот год сделано работы

 - добавил спикер.

Напомним

26 апреля в Украину из российской оккупации вернулись еще 12 украинских детей. Одного из них россияне пытались отобрать у бабушки, другого - принудительно поставили на учет, как призывника.

Алина Волянская

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