С начала года из оккупации вернули более 200 украинских детей: работа по репатриации продолжается
Киев • УНН
С начала 2024 года в Украину вернули более 200 детей с временно оккупированных территорий. Возвращение детей происходит благодаря программе Save Ukraine и Уполномоченному по правам человека.
С начала 2025 года удалось вернуть с временно оккупированных территорий более 200 украинских детей. Работа в этом направлении продолжается еженедельно. Об этом заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
По его словам, возвращение детей в Украину происходит благодаря программе Save Ukraine и Уполномоченному по правам человека.
Почти каждую неделю возвращают наших детей. Конечно, в большинстве они не возвращаются на территорию Херсонской области, потому что здесь опасно. Мы пробуем вывести отсюда как можно больше детей. Поэтому эти дети находятся в безопасности в разных регионах
Он добавил, что эта работа продолжается эта работа: более 200 детей уже с начала года возвращены.
Я думаю, что будет еще больше за этот год сделано работы
Напомним
26 апреля в Украину из российской оккупации вернулись еще 12 украинских детей. Одного из них россияне пытались отобрать у бабушки, другого - принудительно поставили на учет, как призывника.