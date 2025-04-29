С начала года из оккупации вернули более 200 украинских детей: работа по репатриации продолжается

С начала 2025 года удалось вернуть с временно оккупированных территорий более 200 украинских детей. Работа в этом направлении продолжается еженедельно. Об этом заявил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона, передает УНН.

По его словам, возвращение детей в Украину происходит благодаря программе Save Ukraine и Уполномоченному по правам человека.

Почти каждую неделю возвращают наших детей. Конечно, в большинстве они не возвращаются на территорию Херсонской области, потому что здесь опасно. Мы пробуем вывести отсюда как можно больше детей. Поэтому эти дети находятся в безопасности в разных регионах