Эксклюзив
09:40 • 18583 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
09:15 • 28782 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
08:14 • 28847 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 22740 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 31626 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 49316 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 52876 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 109847 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 68935 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61794 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Из оккупации в Крыму спасли мать с пятью детьми

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Многодетная семья из Крыма, столкнувшаяся с угрозами оккупационных властей, успешно эвакуирована в Киев. Женщина и ее пятеро детей получили помощь в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Из оккупации в Крыму спасли мать с пятью детьми

Из временно оккупированного Крыма удалось спасти многодетную семью - маму и пятерых детей, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в четверг в Telegram, пишет УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти из временно оккупированного Крыма многодетную семью - маму и пятерых детей. В оккупации женщина сталкивалась с давлением и угрозами со стороны оккупационных властей, в частности российская полиция угрожала ей и детям уголовным преследованием за найденные в телефоне женщины подписки на украинские новостные каналы

- сообщил Ермак.

По его словам, "понимая, что оставаться дальше было опасно, семья отправилась в долгий и сложный маршрут через несколько стран, чтобы вернуться домой".

"Сейчас семья уже в Киеве и обеспечена всем необходимым для интеграции - от работы с психологами до устройства детей в школы и садик", - рассказал Ермак.

И выразил благодарность коллегам из Представительства Президента Украины в АРК, Министерству иностранных дел и Государственной пограничной службе за содействие в спасении семьи.

С начала года из оккупации вернули более 200 украинских детей: работа по репатриации продолжается29.04.25, 11:17 • 4906 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Государственная пограничная служба Украины
Андрій Єрмак
Крым
Украина
Киев