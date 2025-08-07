Из оккупации в Крыму спасли мать с пятью детьми
Киев • УНН
Многодетная семья из Крыма, столкнувшаяся с угрозами оккупационных властей, успешно эвакуирована в Киев. Женщина и ее пятеро детей получили помощь в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Из временно оккупированного Крыма удалось спасти многодетную семью - маму и пятерых детей, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в четверг в Telegram, пишет УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти из временно оккупированного Крыма многодетную семью - маму и пятерых детей. В оккупации женщина сталкивалась с давлением и угрозами со стороны оккупационных властей, в частности российская полиция угрожала ей и детям уголовным преследованием за найденные в телефоне женщины подписки на украинские новостные каналы
По его словам, "понимая, что оставаться дальше было опасно, семья отправилась в долгий и сложный маршрут через несколько стран, чтобы вернуться домой".
"Сейчас семья уже в Киеве и обеспечена всем необходимым для интеграции - от работы с психологами до устройства детей в школы и садик", - рассказал Ермак.
И выразил благодарность коллегам из Представительства Президента Украины в АРК, Министерству иностранных дел и Государственной пограничной службе за содействие в спасении семьи.
