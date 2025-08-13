$41.430.02
Эксклюзив
12:02 • 6940 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 17332 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 34733 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 22735 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 39246 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 51489 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 32645 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 66792 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83582 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 52832 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
09:48 • 34745 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
08:39 • 39258 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 51501 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 66801 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 42427 просмотра
Из оккупации спасли еще одну группу украинских детей

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Украина спасла группу детей с временно оккупированных территорий, включая мальчика, чья мать погибла, а отец потерял ноги. Среди них также дети, опекунам которых угрожали из-за отказа от российских документов.

Из оккупации спасли еще одну группу украинских детей

С временно оккупированных территорий удалось спасти еще одну группу украинских детей, среди которых мальчик, чья мама погибла, а отец потерял ноги во время атаки дроном, а также девочка и два брата, опекунам которых угрожали отобрать детей из-за отказа от российских документов. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще одну группу украинских детей с временно оккупированных территорий. Среди спасенных — мальчик, чья мама погибла, а отец потерял ноги во время атаки дроном; сестра и два брата, опекунам которых угрожали отобрать детей из-за отказа от российских документов; бесстрашные подростки, которые даже в российской школе пели запрещенный гимн Украины; семья, жившая на заминированной улице в постоянном страхе смерти 

- написал Ермак.

Он добавил, что некоторые из них наконец воссоединились с родителями после почти трехлетней разлуки.

Напомним

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA возвращены украинские дети, которые ранее, под давлением оккупантов, учились в школе по российской программе. Дети выехали вместе с мамой и наконец, впервые за более чем 3 года увидели своего папу.

Павел Башинский

ОбществоВойна
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина