Из оккупации спасли еще одну группу украинских детей

С временно оккупированных территорий удалось спасти еще одну группу украинских детей, среди которых мальчик, чья мама погибла, а отец потерял ноги во время атаки дроном, а также девочка и два брата, опекунам которых угрожали отобрать детей из-за отказа от российских документов. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти еще одну группу украинских детей с временно оккупированных территорий. Среди спасенных — мальчик, чья мама погибла, а отец потерял ноги во время атаки дроном; сестра и два брата, опекунам которых угрожали отобрать детей из-за отказа от российских документов; бесстрашные подростки, которые даже в российской школе пели запрещенный гимн Украины; семья, жившая на заминированной улице в постоянном страхе смерти - написал Ермак.

Он добавил, что некоторые из них наконец воссоединились с родителями после почти трехлетней разлуки.

Напомним

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA возвращены украинские дети, которые ранее, под давлением оккупантов, учились в школе по российской программе. Дети выехали вместе с мамой и наконец, впервые за более чем 3 года увидели своего папу.