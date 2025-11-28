Оккупанты отправляют 400 несовершеннолетних из ВОТ Запорожья в российские регионы - ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты объявили новую программу, по которой более 400 детей из временно оккупированной Запорожской области отправят в Ярославскую область РФ. Программа дальнейшей ассимиляции несовершеннолетних маскируется под "межрегиональный обмен", включающий прогулки и спортивные активности.
Оккупанты объявили новую «программу», по которой более 400 детей из ТОТ Запорожской области отправят в Ярославскую область РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что формально это якобы часть «межрегионального обмена», включающего прогулки по Волге, спортивные активности и посещение местных музеев.
Однако за фасадом туристической риторики скрывается иной смысл — системное и управляемое перемещение украинских детей вглубь территории РФ
Указывается, что аналитики фиксируют:
- никакой прозрачности;
- родители не могут повлиять на поездку;
- международные структуры не допускаются;
- правовых оснований оккупанты не предоставляют.
«Такие «обмены» — это не туризм. Это способ оторвать детей от семей, погрузить их в российское информационное пространство и создать условия для дальнейшей ассимиляции. Россия маскирует вывоз детей языком «культурного обмена», но суть одна — системное перемещение украинских несовершеннолетних в контролируемые регионы РФ», — резюмируют в ЦНС.
Напомним
Ранее в этом месяце Россия привезла группу школьников из Шахтерска в Сахалинскую область РФ под видом «университетской смены».
