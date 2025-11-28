Оккупанты отправляют 400 несовершеннолетних из ВОТ Запорожья в российские регионы - ЦНС

$42.300.10
Ермак: Зеленский не подпишет ни одного документа об отказе от территорий, пока будет Президентом Украины
27 ноября, 18:30 • 17946 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 19239 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 29610 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
27 ноября, 14:27 • 35611 просмотра
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
27 ноября, 14:21 • 21121 просмотра
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
27 ноября, 14:12 • 30252 просмотра
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
27 ноября, 13:37 • 23137 просмотра
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра ЗимыPhoto
27 ноября, 12:53 • 14429 просмотра
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
27 ноября, 12:37 • 17940 просмотра
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1Photo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видеоVideo27 ноября, 15:30 • 22700 просмотра
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControlPhoto27 ноября, 13:38 • 24407 просмотра
Оккупанты отправляют 400 несовершеннолетних из ВОТ Запорожья в российские регионы - ЦНС

Киев • УНН

 • 972 просмотра

Оккупанты объявили новую программу, по которой более 400 детей из временно оккупированной Запорожской области отправят в Ярославскую область РФ. Программа дальнейшей ассимиляции несовершеннолетних маскируется под "межрегиональный обмен", включающий прогулки и спортивные активности.

Оккупанты отправляют 400 несовершеннолетних из ВОТ Запорожья в российские регионы - ЦНС

Оккупанты объявили новую «программу», по которой более 400 детей из ТОТ Запорожской области отправят в Ярославскую область РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что формально это якобы часть «межрегионального обмена», включающего прогулки по Волге, спортивные активности и посещение местных музеев.

Однако за фасадом туристической риторики скрывается иной смысл — системное и управляемое перемещение украинских детей вглубь территории РФ

— говорится в сообщении.

Указывается, что аналитики фиксируют:

  • никакой прозрачности;
    • родители не могут повлиять на поездку;
      • международные структуры не допускаются;
        • правовых оснований оккупанты не предоставляют.

          «Такие «обмены» — это не туризм. Это способ оторвать детей от семей, погрузить их в российское информационное пространство и создать условия для дальнейшей ассимиляции. Россия маскирует вывоз детей языком «культурного обмена», но суть одна — системное перемещение украинских несовершеннолетних в контролируемые регионы РФ», — резюмируют в ЦНС.

          Напомним

          Ранее в этом месяце Россия привезла группу школьников из Шахтерска в Сахалинскую область РФ под видом «университетской смены».

          Партия путина вывозит украинских детей с ВОТ Херсонщины в новороссийск - ЦНС

          Вадим Хлюдзинский

          Общество
          Запорожская область