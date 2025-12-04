Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ "немедленно и безопасно" вернуть украинских детей

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством поддержала резолюцию, которая требует от России немедленно и без каких-либо условий вернуть всех незаконно вывезенных украинских детей. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи, текст резолюции.

Генеральная Ассамблея… требует, чтобы Российская Федерация обеспечила немедленное, безопасное и безусловное возвращение украинских детей, которые были незаконно перемещены или депортированы; призывает РФ безотлагательно прекратить любую дальнейшую практику принудительного перемещения, депортации, разлучения детей с семьями и законными опекунами, изменения личного статуса, в том числе через гражданство, усыновление или размещение в приемных семьях и индоктринацию украинских детей - говорится в сообщении.

За документ проголосовали 91 страна, 57 воздержались, а 12 - высказались против. Кроме России, против выступили Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, ДР Конго, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.

Среди воздержавшихся оказались Китай, Индия и Бразилия.

В резолюции действия России признаются нарушением Женевских конвенций.

Как пояснила во время представления документа заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, эта резолюция касается не политики, а исключительно гуманности и морального долга международного сообщества.

Она подчеркнула, что война России против Украины сделала детей наиболее уязвимой целью агрессии. По словам дипломата, Россия не только убивает и калечит детей, но и пытается стереть их идентичность.

Беца подчеркнула, что на оккупированных территориях и в России украинским детям запрещают родной язык, литературу и историю, а взамен навязывают враждебную пропаганду. Детей заставляют повторять фейки о "нацистском государстве", а также привлекают к так называемым "детским армиям", где их подвергают "военной подготовке и идеологической обработке".

Напомним

Около 1,6 млн украинских детей находятся под контролем России, которая блокирует все пути эвакуации. Украина не имеет полной картины относительно украинских детей на оккупированных территориях, но посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о случаях сексуального насилия и пыток детей российскими войсками.

С начала полномасштабного вторжения Украина вернула более 1600 детей, незаконно вывезенных в Россию. Президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость международной поддержки для возвращения около 19,5 тысяч детей, которые, по оценкам, еще находятся в РФ.

