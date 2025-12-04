$42.330.01
23:09 • 492 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
21:56 • 2536 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 12812 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 20668 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 26067 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 20417 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 24302 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 23155 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 24746 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 29851 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ "немедленно и безопасно" вернуть украинских детей

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует от Российской Федерации немедленно вернуть всех незаконно вывезенных украинских детей. Документ поддержала 91 страна, 57 воздержались, а 12 выступили против.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ "немедленно и безопасно" вернуть украинских детей

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством поддержала резолюцию, которая требует от России немедленно и без каких-либо условий вернуть всех незаконно вывезенных украинских детей. Об этом информирует УНН со ссылкой на трансляцию заседания Генассамблеи, текст резолюции.

Генеральная Ассамблея… требует, чтобы Российская Федерация обеспечила немедленное, безопасное и безусловное возвращение украинских детей, которые были незаконно перемещены или депортированы; призывает РФ безотлагательно прекратить любую дальнейшую практику принудительного перемещения, депортации, разлучения детей с семьями и законными опекунами, изменения личного статуса, в том числе через гражданство, усыновление или размещение в приемных семьях и индоктринацию украинских детей

- говорится в сообщении.

За документ проголосовали 91 страна, 57 воздержались, а 12 - высказались против. Кроме России, против выступили Беларусь, Буркина-Фасо, Бурунди, Куба, ДР Конго, Эритрея, Иран, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.

Среди воздержавшихся оказались Китай, Индия и Бразилия.

В резолюции действия России признаются нарушением Женевских конвенций.

Как пояснила во время представления документа заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца, эта резолюция касается не политики, а исключительно гуманности и морального долга международного сообщества.

Она подчеркнула, что война России против Украины сделала детей наиболее уязвимой целью агрессии. По словам дипломата, Россия не только убивает и калечит детей, но и пытается стереть их идентичность.

Беца подчеркнула, что на оккупированных территориях и в России украинским детям запрещают родной язык, литературу и историю, а взамен навязывают враждебную пропаганду. Детей заставляют повторять фейки о "нацистском государстве", а также привлекают к так называемым "детским армиям", где их подвергают "военной подготовке и идеологической обработке".

Сейчас 2025 год, а не 1945: сенатор Грэм о похищении украинских детей россией03.12.25, 20:52 • 1814 просмотров

Напомним

Около 1,6 млн украинских детей находятся под контролем России, которая блокирует все пути эвакуации. Украина не имеет полной картины относительно украинских детей на оккупированных территориях, но посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о случаях сексуального насилия и пыток детей российскими войсками.

С начала полномасштабного вторжения Украина вернула более 1600 детей, незаконно вывезенных в Россию. Президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость международной поддержки для возвращения около 19,5 тысяч детей, которые, по оценкам, еще находятся в РФ.

Президент ПА ОБСЕ назначил Карину Эдебринк спецпредставителем по вопросам похищения и депортации украинских детей14.10.25, 19:26 • 5022 просмотра

Вита Зеленецкая

