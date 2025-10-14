Президент ПА ОБСЕ назначил Карину Эдебринк спецпредставителем по вопросам похищения и депортации украинских детей
Киев • УНН
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро назначил Карину Эдебринк специальным представителем по вопросам похищения и депортации украинских детей. Она является автором отчета ПА ОБСЕ о похищении украинских детей Россией.
Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро назначил шведского депутата Карину Эдебринк специальным представителем по вопросам похищения и депортации украинских детей. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.
Карина Эдебринк - депутат парламента Швеции, член делегации страны в ОБСЕ, автор отчета Парламентской ассамблеи ОБСЕ о похищении украинских детей Россией - одного из самых острых документов по этой теме. Неоднократно призывала государства-члены ОБСЕ присоединяться к Международной коалиции за возвращение украинских детей и поддерживать инициативу Президента Украины Bring Kids Back UA.
По словам главы ОП, Украина ожидает тесного сотрудничества.
Продолжаем работу, чтобы вернуть каждого украинского ребенка домой... Голос ОБСЕ и парламентариев важен. Роль международных партнеров - ключевая
