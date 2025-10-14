$41.610.01
Эксклюзив
15:21 • 9810 просмотра
Развод через "Дію": в Минцифры объяснили, как это будет происходить и на кого рассчитано
15:17 • 15185 просмотра
США ожидают завтра важного объявления о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00 • 12935 просмотра
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31 • 23874 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02 • 17438 просмотра
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47 • 25148 просмотра
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39 • 14080 просмотра
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
14 октября, 11:53 • 23106 просмотра
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
14 октября, 11:36 • 11787 просмотра
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
14 октября, 11:14 • 10715 просмотра
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Актуальное
MIM-104 Patriot
ЧатГПТ
Дія (сервис)
Нью-Йорк Таймс
Золото

Президент ПА ОБСЕ назначил Карину Эдебринк спецпредставителем по вопросам похищения и депортации украинских детей

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро назначил Карину Эдебринк специальным представителем по вопросам похищения и депортации украинских детей. Она является автором отчета ПА ОБСЕ о похищении украинских детей Россией.

Президент ПА ОБСЕ назначил Карину Эдебринк спецпредставителем по вопросам похищения и депортации украинских детей

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро назначил шведского депутата Карину Эдебринк специальным представителем по вопросам похищения и депортации украинских детей. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Карина Эдебринк - депутат парламента Швеции, член делегации страны в ОБСЕ, автор отчета Парламентской ассамблеи ОБСЕ о похищении украинских детей Россией - одного из самых острых документов по этой теме. Неоднократно призывала государства-члены ОБСЕ присоединяться к Международной коалиции за возвращение украинских детей и поддерживать инициативу Президента Украины Bring Kids Back UA.

- сообщил Ермак.

По словам главы ОП, Украина ожидает тесного сотрудничества.

Продолжаем работу, чтобы вернуть каждого украинского ребенка домой... Голос ОБСЕ и парламентариев важен. Роль международных партнеров - ключевая 

- резюмировал Ермак.

Зеленский предложил назначить спецпосланника ОБСЕ для возвращения украинских детей07.10.25, 19:23 • 3080 просмотров

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Андрій Єрмак
Швеция
Украина