Президент ПА ОБСЄ призначив Каріну Едебрінк спецпредставницею з питань викрадення та депортації українських дітей
Київ • УНН
Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп’єтро призначив Каріну Едебрінк спеціальною представницею з питань викрадення та депортації українських дітей. Вона є авторкою звіту ПА ОБСЄ про викрадення українських дітей Росією.
Президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Хуан Понс Самп’єтро призначив шведську депутатку Каріну Едебрінк спеціальною представницею з питань викрадення та депортації українських дітей. Про це повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає УНН.
Каріна Едебрінк - депутатка парламенту Швеції, членкиня делегації країни в ОБСЄ, авторка звіту Парламентської асамблеї ОБСЄ про викрадення українських дітей Росією - одного з найгостріших документів у цій темі. Неодноразово закликала держави-члени ОБСЄ приєднуватися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і підтримувати ініціативу Президента України Bring Kids Back UA.
За словами глави ОП, Україна очікує тісної співпраці.
Продовжуємо роботу, щоб повернути кожну українську дитину додому... Голос ОБСЄ та парламентарів важливий. Роль міжнародних партнерів - ключова
