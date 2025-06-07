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Український легіон у Польщі поповнився новими добровольцями

Київ • УНН

 • 746 перегляди

У Любліні підписали контракти на службу в Українському легіоні. Добровольці з різних країн пройдуть 45-денну військову підготовку в Польщі.

Український легіон у Польщі поповнився новими добровольцями

Український легіон поповнився новими добровольцями, контракти підписали в українському консульстві у Польщі. Добровольці вже вирушили до одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Польщі, де вони протягом 45 днів проходитимуть базову військову підготовку. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

"У п'ятницю, 6 червня, у Генеральному консульстві України у Любліні відбулася урочиста церемонія підписання контрактів на проходження військової служби в лавах Українського легіону. Чергова група українських громадян, які тимчасово проживають за кордоном, виявила бажання захищати Україну", - ідеться в повідомленні.

Представник командування підрозділу, підполковник Петро Горкуша зазначив, що до Українського легіону приєдналися добровольці з Польщі, Німеччини, Великої Британії, Болгарії, Латвії, Молдови, Словаччини, Словенії та Чехії. Цього разу контракти підписали кілька десятків осіб, 20% з яких - молодь віком від 18 до 24 років. Серед рекрутів цього набору також є жінки.

"Ми фіксуємо стабільний інтерес до служби в підрозділі. Щомісяця отримуємо сотні заявок від кандидатів, які після попереднього відбору запрошуються на співбесіди. Тішить, що це мотивовані люди, свідомі свого вибору", - сказав Горкуша.

Добровольці, як вказано, уже вирушили до одного з навчально-тренувальних центрів Збройних сил Польщі, де вони протягом 45 днів проходитимуть базову військову підготовку під керівництвом польських інструкторів, використовуючи сучасне озброєння країн НАТО.

Нагадаємо

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який дозволить громадянам віком 60+ добровільно підписувати контракти на проходження військової служби під час воєнного стану.

Павло Башинський

Павло Башинський

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