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Украинский легион в Польше пополнился новыми добровольцами

Киев • УНН

 • 672 просмотра

В Люблине подписали контракты на службу в Украинском легионе. Добровольцы из разных стран пройдут 45-дневную военную подготовку в Польше.

Украинский легион в Польше пополнился новыми добровольцами

Украинский легион пополнился новыми добровольцами, контракты подписали в украинском консульстве в Польше. Добровольцы уже отправились в один из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши, где они в течение 45 дней будут проходить базовую военную подготовку. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

"В пятницу, 6 июня, в Генеральном консульстве Украины в Люблине состоялась торжественная церемония подписания контрактов на прохождение военной службы в рядах Украинского легиона. Очередная группа украинских граждан, временно проживающих за границей, изъявила желание защищать Украину", - говорится в сообщении.

Представитель командования подразделения, подполковник Петр Горкуша отметил, что к Украинскому легиону присоединились добровольцы из Польши, Германии, Великобритании, Болгарии, Латвии, Молдовы, Словакии, Словении и Чехии. В этот раз контракты подписали несколько десятков человек, 20% из которых - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Среди рекрутов этого набора также есть женщины.

"Мы фиксируем стабильный интерес к службе в подразделении. Ежемесячно получаем сотни заявок от кандидатов, которые после предварительного отбора приглашаются на собеседования. Радует, что это мотивированные люди, осознающие свой выбор", - сказал Горкуша.

Добровольцы, как указано, уже отправились в один из учебно-тренировочных центров Вооруженных сил Польши, где они в течение 45 дней будут проходить базовую военную подготовку под руководством польских инструкторов, используя современное вооружение стран НАТО.

Напомним

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который позволит гражданам в возрасте 60+ добровольно подписывать контракты на прохождение военной службы во время военного положения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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