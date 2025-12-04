Нацрада розширила перелік заблокованих російських медіасервісів – тепер у списку 56 сайтів, телеканалів та онлайн-кінотеатрів

$42.200.13
49.230.04
Ексклюзив
15:01 • 4668 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
12:31 • 11442 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
12:12 • 21746 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:01 • 14427 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
11:24 • 16208 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 16772 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 26070 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 43020 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 35968 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 45840 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 34526 перегляди
путін назвав "корисною" зустріч з посланцями Трампа, заявив про поділ мирного плану на 4 частини і виступив з черговими погрозами щодо Донбасу4 грудня, 07:55 • 17319 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 18557 перегляди
Сутички у санаторії "Жовтень" під Києвом: до чого тут бізнесмен Кауфман11:36 • 8856 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 14744 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
15:01 • 4668 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет12:21 • 14813 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
12:12 • 21746 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 34614 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення3 грудня, 13:24 • 62453 перегляди
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo14:10 • 2642 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 18616 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 24232 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 69076 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 72097 перегляди
Нацрада розширила перелік заблокованих російських медіасервісів – тепер у списку 56 сайтів, телеканалів та онлайн-кінотеатрів

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 4 грудня 2025 року розширила список заборонених російських медіасервісів. Додано 7 нових сервісів та розширено кількість заблокованих вебсайтів для трьох раніше заборонених, довівши загальну кількість до 56.

Нацрада розширила перелік заблокованих російських медіасервісів – тепер у списку 56 сайтів, телеканалів та онлайн-кінотеатрів

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення на засіданні 4 грудня 2025 року суттєво розширила перелік заборонених російських медіасервісів. Про це на своєму сайті повідомила Нацрада, пише УНН.

Деталі

До списку додано 7 нових сервісів, а для трьох раніше заборонених – розширено кількість заблокованих вебсайтів. Загалом Перелік заборонених сервісів держави-агресора наразі налічує 56 позицій.

Серед новозаборонених сервісів:

  • Кіносервіси: BobFilm, LordFilm, MIRFILM.NET, KinoKong.
    • Телевізійні сервіси: OnTVtime, Смотри ТВ, ТВ россии.live.

      Крім того, Нацрада додала нові вебсайти для вже заборонених HD REZKA, KINOBAR і RusTv.live, загалом заблокувавши 135 нових адрес.

      Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться14.11.25, 20:09 • 55591 перегляд

      Всі сервіси мають ознаки повної або переважної спрямованості на аудиторію рф. До основних причин належать:

      • Використання російської мови як основної.
        • Поширення програм за участі осіб із Переліку загроз національній безпеці (зокрема, порєченкова, охлобистіна, безрукова).
          • Трансляція заборонених в Україні російських телеканалів ("россия 1", "НТВ", "Первый канал").

            Нацрада поінформує Національну комісію для обмеження доступу провайдерами електронних комунікаційних послуг до вказаних вебсайтів.

            Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту25.09.25, 13:24 • 71408 переглядiв

            Степан Гафтко

            СуспільствоПолітикаМультимедіа