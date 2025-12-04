Нацсовет расширил перечень заблокированных российских медиасервисов – теперь в списке 56 сайтов, телеканалов и онлайн-кинотеатров

$42.200.13
Эксклюзив
15:01 • 4942 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
12:31 • 11616 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
12:12 • 21974 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
12:01 • 14545 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
11:24 • 16326 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 16862 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 26141 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 43120 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 35981 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 45850 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 34699 просмотра
путин назвал "полезной" встречу с посланниками Трампа, заявил о разделении мирного плана на 4 части и выступил с очередными угрозами по Донбассу4 декабря, 07:55 • 17412 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 18678 просмотра
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман11:36 • 9076 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 14891 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 4944 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет12:21 • 14961 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
12:12 • 21974 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 34786 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 62542 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 2722 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 18749 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 24270 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 69116 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 72136 просмотра
Нацсовет расширил перечень заблокированных российских медиасервисов – теперь в списке 56 сайтов, телеканалов и онлайн-кинотеатров

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 4 декабря 2025 года расширил список запрещенных российских медиасервисов. Добавлено 7 новых сервисов и расширено количество заблокированных веб-сайтов для трех ранее запрещенных, доведя общее количество до 56.

Нацсовет расширил перечень заблокированных российских медиасервисов – теперь в списке 56 сайтов, телеканалов и онлайн-кинотеатров

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 4 декабря 2025 года существенно расширил перечень запрещенных российских медиасервисов. Об этом на своем сайте сообщил Нацсовет, пишет УНН.

Подробности

В список добавлено 7 новых сервисов, а для трех ранее запрещенных – расширено количество заблокированных веб-сайтов. В целом Перечень запрещенных сервисов государства-агрессора сейчас насчитывает 56 позиций.

Среди вновь запрещенных сервисов:

  • Киносервисы: BobFilm, LordFilm, MIRFILM.NET, KinoKong.
    • Телевизионные сервисы: OnTVtime, Смотри ТВ, ТВ россии.live.

      Кроме того, Нацсовет добавил новые веб-сайты для уже запрещенных HD REZKA, KINOBAR и RusTv.live, в общей сложности заблокировав 135 новых адресов.

      Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется14.11.25, 20:09 • 55591 просмотр

      Все сервисы имеют признаки полной или преимущественной направленности на аудиторию РФ. К основным причинам относятся:

      • Использование русского языка как основного.
        • Распространение программ с участием лиц из Перечня угроз национальной безопасности (в частности, Пореченкова, Охлобыстина, Безрукова).
          • Трансляция запрещенных в Украине российских телеканалов ("Россия 1", "НТВ", "Первый канал").

            Нацсовет проинформирует Национальную комиссию для ограничения доступа провайдерами электронных коммуникационных услуг к указанным веб-сайтам.

            Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта25.09.25, 13:24 • 71408 просмотров

            Степан Гафтко

            ОбществоПолитикаМультимедиа