Нацсовет расширил перечень заблокированных российских медиасервисов – теперь в списке 56 сайтов, телеканалов и онлайн-кинотеатров
Киев • УНН
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 4 декабря 2025 года расширил список запрещенных российских медиасервисов. Добавлено 7 новых сервисов и расширено количество заблокированных веб-сайтов для трех ранее запрещенных, доведя общее количество до 56.
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 4 декабря 2025 года существенно расширил перечень запрещенных российских медиасервисов. Об этом на своем сайте сообщил Нацсовет, пишет УНН.
Подробности
В список добавлено 7 новых сервисов, а для трех ранее запрещенных – расширено количество заблокированных веб-сайтов. В целом Перечень запрещенных сервисов государства-агрессора сейчас насчитывает 56 позиций.
Среди вновь запрещенных сервисов:
- Киносервисы: BobFilm, LordFilm, MIRFILM.NET, KinoKong.
- Телевизионные сервисы: OnTVtime, Смотри ТВ, ТВ россии.live.
Кроме того, Нацсовет добавил новые веб-сайты для уже запрещенных HD REZKA, KINOBAR и RusTv.live, в общей сложности заблокировав 135 новых адресов.
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется14.11.25, 20:09 • 55591 просмотр
Все сервисы имеют признаки полной или преимущественной направленности на аудиторию РФ. К основным причинам относятся:
- Использование русского языка как основного.
- Распространение программ с участием лиц из Перечня угроз национальной безопасности (в частности, Пореченкова, Охлобыстина, Безрукова).
- Трансляция запрещенных в Украине российских телеканалов ("Россия 1", "НТВ", "Первый канал").
Нацсовет проинформирует Национальную комиссию для ограничения доступа провайдерами электронных коммуникационных услуг к указанным веб-сайтам.
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта25.09.25, 13:24 • 71408 просмотров