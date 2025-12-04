Нацсовет расширил перечень заблокированных российских медиасервисов – теперь в списке 56 сайтов, телеканалов и онлайн-кинотеатров

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 4 декабря 2025 года существенно расширил перечень запрещенных российских медиасервисов. Об этом на своем сайте сообщил Нацсовет, пишет УНН.

Подробности

В список добавлено 7 новых сервисов, а для трех ранее запрещенных – расширено количество заблокированных веб-сайтов. В целом Перечень запрещенных сервисов государства-агрессора сейчас насчитывает 56 позиций.

Среди вновь запрещенных сервисов:

Киносервисы: BobFilm, LordFilm, MIRFILM.NET, KinoKong.

Телевизионные сервисы: OnTVtime, Смотри ТВ, ТВ россии.live.

Кроме того, Нацсовет добавил новые веб-сайты для уже запрещенных HD REZKA, KINOBAR и RusTv.live, в общей сложности заблокировав 135 новых адресов.

Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется

Все сервисы имеют признаки полной или преимущественной направленности на аудиторию РФ. К основным причинам относятся:

Использование русского языка как основного.

Распространение программ с участием лиц из Перечня угроз национальной безопасности (в частности, Пореченкова, Охлобыстина, Безрукова).

Трансляция запрещенных в Украине российских телеканалов ("Россия 1", "НТВ", "Первый канал").

Нацсовет проинформирует Национальную комиссию для ограничения доступа провайдерами электронных коммуникационных услуг к указанным веб-сайтам.

Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта