18:09 • 5014 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
16:09 • 12687 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
15:39 • 15991 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
15:03 • 15124 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14:48 • 14869 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
13:30 • 14320 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
13:27 • 29969 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
13:14 • 24487 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 48682 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 30725 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется

Киев • УНН

 • 5010 просмотра

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить основания для временного ограничения выезда граждан Украины за границу. Запрет будет касаться забронированных лиц до завершения военного положения и мобилизации.

Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить основания для временного ограничения выезда граждан Украины за границу. В частности, проект закона предусматривает установить временный запрет на выезд за пределы Украины до завершения правового режима военного положения и мобилизации лицами, которые забронированы на период мобилизации и на военное время. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №14210 и нардепа, члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко.

Детали

Проект закона "О внесении изменений в статью 6 закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно расширения оснований для временного ограничения выезда из Украины гражданами Украины" был зарегистрирован сегодня, 14 ноября.

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады.

В то же время, один из авторов Александр Федиенко сообщил, что документ предусматривает установить временный запрет на выезд за пределы Украины до завершения правового режима военного положения и мобилизации лицами, которые забронированы на период мобилизации и на военное время в соответствии с абзацами второго и третьего пункта 4 части первой статьи 25 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять эти функции. Фактически законопроект хочет устранить ситуацию, когда человек формально "критически важен", но находится за границей", - сообщил Федиенко.

Добавим

Нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в Facebook сообщила, что проект закона запретит выезд за границу нарушителям правил воинского учета, которые не обновили вовремя свои данные, но при случае смогут получить льготное бронирование после принятия парламентом проекта закона №13335.

Предлагается установить временное ограничение на выезд за пределы территории Украины на период правового режима военного положения и мобилизации только для лиц, нарушивших закон о воинском учете и получивших льготное бронирование на 45 дней для устранения нарушения. Они также после устранения нарушений и имея бронирование могут выехать за границу без установления четких предохранителей. Забронированные по стандартной процедуре работники смогут выезжать за границу, подписывать международные контракты, привозить гуманитарную помощь и осуществлять все возможные формы международной активности, которые обеспечиваются гарантированные государством на период бронирования 

- сообщила Фриз.

Она подчеркнула, что документом не предлагается отмена возможности льготного бронирования для тех, кто нарушил правила воинского учета или полного ограничения права на выезд за границу для забронированных работников критических предприятий. Его принятие лишь гарантирует, что внедрение этого закона на практике не станет легализованной схемой для выезда за границу через отпуска или командировки во время бронирования.

Рада разрешила критическим предприятиям бронировать работников с проблемами с воинским учетом09.10.25, 12:26 • 3447 просмотров

Напомним

Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Кабинет Министров Украины
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Верховная Рада
Украина