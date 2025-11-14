Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить основания для временного ограничения выезда граждан Украины за границу. В частности, проект закона предусматривает установить временный запрет на выезд за пределы Украины до завершения правового режима военного положения и мобилизации лицами, которые забронированы на период мобилизации и на военное время. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №14210 и нардепа, члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко.

Детали

Проект закона "О внесении изменений в статью 6 закона Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" относительно расширения оснований для временного ограничения выезда из Украины гражданами Украины" был зарегистрирован сегодня, 14 ноября.

Сейчас текст законопроекта отсутствует на сайте Рады.

В то же время, один из авторов Александр Федиенко сообщил, что документ предусматривает установить временный запрет на выезд за пределы Украины до завершения правового режима военного положения и мобилизации лицами, которые забронированы на период мобилизации и на военное время в соответствии с абзацами второго и третьего пункта 4 части первой статьи 25 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен физически находиться в Украине, чтобы выполнять эти функции. Фактически законопроект хочет устранить ситуацию, когда человек формально "критически важен", но находится за границей", - сообщил Федиенко.

Добавим

Нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз в Facebook сообщила, что проект закона запретит выезд за границу нарушителям правил воинского учета, которые не обновили вовремя свои данные, но при случае смогут получить льготное бронирование после принятия парламентом проекта закона №13335.

Предлагается установить временное ограничение на выезд за пределы территории Украины на период правового режима военного положения и мобилизации только для лиц, нарушивших закон о воинском учете и получивших льготное бронирование на 45 дней для устранения нарушения. Они также после устранения нарушений и имея бронирование могут выехать за границу без установления четких предохранителей. Забронированные по стандартной процедуре работники смогут выезжать за границу, подписывать международные контракты, привозить гуманитарную помощь и осуществлять все возможные формы международной активности, которые обеспечиваются гарантированные государством на период бронирования - сообщила Фриз.

Она подчеркнула, что документом не предлагается отмена возможности льготного бронирования для тех, кто нарушил правила воинского учета или полного ограничения права на выезд за границу для забронированных работников критических предприятий. Его принятие лишь гарантирует, что внедрение этого закона на практике не станет легализованной схемой для выезда за границу через отпуска или командировки во время бронирования.

Рада разрешила критическим предприятиям бронировать работников с проблемами с воинским учетом

Напомним

Кабинет министров принял постановление, которым разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.