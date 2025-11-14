Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон. Зокрема, проєкт закону передбачає встановити тимчасову заборону на виїзд за межі України до завершення правового режиму воєнного стану та мобілізації особами, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №14210 та нардепа, члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка.

Деталі

Проект закону "Про внесення змін до статті 6 закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" щодо розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду з України громадянами України" було зареєстровано сьогодні, 14 листопада.

Наразі текст законопроєкту відсутній на сайті Ради.

Водночас, один із авторів Олександр Федієнко повідомив, що документ передбачає встановити тимчасову заборону на виїзд за межі України до завершення правового режиму воєнного стану та мобілізації особами, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час відповідно до абзаців другого та третього пункту 4 частини першої статті 25 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції. Фактично законопроект хоче усунути ситуацію, коли людина формально "критично важлива", але перебуває за кордоном", - повідомив Федієнко.

Додамо

Нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз у Facebook повідомила, що проєкт закону заборонить виїзд за кордон порушникам правил військового обліку, які не оновили вчасно свої дані, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону №13335.

Пропонується встановити тимчасове обмеження на виїзд за межі території України на період правового режиму воєнного стану та мобілізації лише для осіб, які порушили закон про військовий облік і отримали пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення. Вони також після усунення порушень і маючи бронювання можуть виїхати за кордон без встановлення чітких запобіжників. Заброньовані за стандартною процедурою працівники зможуть виїжджати за кордон, підписувати міжнародні контракти, привозити гуманітарну допомогу та здійснювати всі можливі форми міжнародної активності, які забезпечуються гарантовані державою на період бронювання - повідомила Фріз.

Вона наголосила, що документом не пропонується скасування можливості пільгового бронювання для тих, хто порушим правила військового обліку чи повного обмеження права на виїзд за кордон для заброньованих працівників критичних підприємств. Його ухвалення лише гарантує, що впровадження цього закону на практиці не стане легалізованою схемою для виїзду за кордон через відпустки або відрядження під час бронювання.

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.