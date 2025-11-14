$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 листопада, 18:09 • 15263 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27278 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24612 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23145 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20725 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16126 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38858 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31595 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53256 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14 листопада, 16:30 • 2644 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12177 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 4976 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4348 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2746 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38855 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31592 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28844 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53255 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282112 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12212 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38855 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17524 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34189 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30047 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться

Київ • УНН

 • 15265 перегляди

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон. Заборона стосуватиметься заброньованих осіб до завершення воєнного стану та мобілізації.

Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити підстави для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон. Зокрема, проєкт закону передбачає встановити тимчасову заборону на виїзд за межі України до завершення правового режиму воєнного стану та мобілізації особами, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №14210 та нардепа, члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка.

Деталі

Проект закону "Про внесення змін до статті 6 закону України "Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України" щодо розширення підстав для тимчасового обмеження виїзду з України громадянами України" було зареєстровано сьогодні, 14 листопада.

Наразі текст законопроєкту відсутній на сайті Ради.

Водночас, один із авторів Олександр Федієнко повідомив, що документ передбачає встановити тимчасову заборону на виїзд за межі України до завершення правового режиму воєнного стану та мобілізації особами, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час відповідно до абзаців другого та третього пункту 4 частини першої статті 25 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Якщо людина офіційно заброньована як критично важлива для країни, то вона має фізично перебувати в Україні, щоб виконувати ці функції. Фактично законопроект хоче усунути ситуацію, коли людина формально "критично важлива", але перебуває за кордоном", - повідомив Федієнко.

Додамо

Нардеп, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз у Facebook повідомила, що проєкт закону заборонить виїзд за кордон порушникам правил військового обліку, які не оновили вчасно свої дані, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону №13335.

Пропонується встановити тимчасове обмеження на виїзд за межі території України на період правового режиму воєнного стану та мобілізації лише для осіб, які порушили закон про військовий облік і отримали пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення. Вони також після усунення порушень і маючи бронювання можуть виїхати за кордон без встановлення чітких запобіжників. Заброньовані за стандартною процедурою працівники зможуть виїжджати за кордон, підписувати міжнародні контракти, привозити гуманітарну допомогу та здійснювати всі можливі форми міжнародної активності, які забезпечуються гарантовані державою на період бронювання 

- повідомила Фріз.

Вона наголосила, що документом не пропонується скасування можливості пільгового бронювання для тих, хто порушим правила військового обліку чи повного обмеження права на виїзд за кордон для заброньованих працівників критичних підприємств. Його ухвалення лише гарантує, що впровадження цього закону на практиці не стане легалізованою схемою для виїзду за кордон через відпустки або відрядження під час бронювання.

Рада дозволила критичним підприємствам бронювати працівників з проблемами з військовим обліком09.10.25, 12:26 • 3458 переглядiв

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Верховна Рада України
Україна