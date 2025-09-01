Сын диссидента Степана Хмары Тарас мобилизовался на фронт

$41.320.06
48.200.06
ukenru
15:53 • 3928 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20 • 13528 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 21159 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 130864 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 81894 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 146777 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 154306 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 134257 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 109492 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 37599 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.4м/с
52%
745мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 108671 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 107828 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 96046 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 93846 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 86315 просмотра
публикации
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
14:20 • 13516 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 48467 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 146742 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 154266 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 134223 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Андрей Парубий
Андрей Матюха
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Донецкая область
Николаевская область
Реклама
УНН Lite
Брэд Питт купил особняк в Голливуд-Хиллз за $12 миллионов1 сентября, 10:27 • 22933 просмотра
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 152860 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 282165 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 302256 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 296665 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
YouTube
Facebook
Бильд
Ми-8

Сын диссидента Степана Хмары Тарас мобилизовался на фронт

Киев • УНН

 • 30 просмотра

23-летний Тарас Хмара, сын украинского политика и диссидента Степана Хмары, добровольно пошел защищать Украину на фронт. О его мобилизации сообщила глава ОО "Всеукраинское женское движение "За свободную Украину"" Раиса Шматко.

Сын диссидента Степана Хмары Тарас мобилизовался на фронт

23-летний Тарас Хмара, сын украинского политика и диссидента Степана Хмары, добровольно пошел защищать Украину на фронт.

О его мобилизации сообщила глава общественного объединения "Всеукраинское женское движение "За свободную Украину"" Раиса Шматко, пишет УНН.

Детали

Сегодня собирали нашего Тараса Хмару на фронт. Он твердо, с устоявшимся мнением решил, что это его долг и он его выполнит с честью. Солнышко, пусть Бог бережет тебя всегда и везде, а мы скоро приедем

- написала она.

Дополнение

Отец Тараса, Степан Хмара родился 12 октября 1937 года в селе Бобятин Львовской области. После окончания медицинского института активно занимался диссидентской деятельностью, распространял самиздат и участвовал в подпольном журнале "Украинский вестник".

В 1980 году его арестовали и приговорили к 7 годам заключения и 5 годам ссылки. Степан вышел на свободу в 1987 году и присоединился к восстановлению Украинской Хельсинкской группы.

В 1990-х годах Хмара был депутатом Верховной Рады, соучредителем Украинской республиканской партии и Украинской консервативной республиканской партии, участвовал в нескольких парламентских выборах, позже присоединился к "Батькивщине" и УНП.

В 2003 году участвовал в скандальной акции возле Лукьяновского СИЗО, уголовное производство не завершили из-за депутатской неприкосновенности. Степан Хмара - автор книг "Этноцид украинцев в СССР" и "Генеральный погром".

Украинский легион в Польше пополнился новыми добровольцами07.06.25, 10:52 • 12973 просмотра

Алена Уткина

ОбществоВойна в Украине
Украина