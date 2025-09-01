Сын диссидента Степана Хмары Тарас мобилизовался на фронт

23-летний Тарас Хмара, сын украинского политика и диссидента Степана Хмары, добровольно пошел защищать Украину на фронт.

О его мобилизации сообщила глава общественного объединения "Всеукраинское женское движение "За свободную Украину"" Раиса Шматко, пишет УНН.

Детали

Сегодня собирали нашего Тараса Хмару на фронт. Он твердо, с устоявшимся мнением решил, что это его долг и он его выполнит с честью. Солнышко, пусть Бог бережет тебя всегда и везде, а мы скоро приедем - написала она.

Дополнение

Отец Тараса, Степан Хмара родился 12 октября 1937 года в селе Бобятин Львовской области. После окончания медицинского института активно занимался диссидентской деятельностью, распространял самиздат и участвовал в подпольном журнале "Украинский вестник".

В 1980 году его арестовали и приговорили к 7 годам заключения и 5 годам ссылки. Степан вышел на свободу в 1987 году и присоединился к восстановлению Украинской Хельсинкской группы.

В 1990-х годах Хмара был депутатом Верховной Рады, соучредителем Украинской республиканской партии и Украинской консервативной республиканской партии, участвовал в нескольких парламентских выборах, позже присоединился к "Батькивщине" и УНП.

В 2003 году участвовал в скандальной акции возле Лукьяновского СИЗО, уголовное производство не завершили из-за депутатской неприкосновенности. Степан Хмара - автор книг "Этноцид украинцев в СССР" и "Генеральный погром".

