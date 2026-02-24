Дочь Гарика Корогодского рассказала, почему пошла на военную службу

Дочь популярного украинского бизнесмена и эпатажного блогера Гарика Корогодского, Елизавета, рассказала об интересной и опасной стороне своей жизни. В частности, девушка уже год служит в рядах украинской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое Елизавета вместе со своим отцом дала известному блогеру Славе Демину.

Елизавета рассказала, что в прошлом году присоединилась к одному из добровольческих формирований. Перед этим девушка проходила курс специальной подготовки, после которого подписала контракт на 3 года. В частности, сейчас Корогодская помогает в патрулировании воздушного пространства и борется с вражескими беспилотниками типа "шахед".

В конце концов, Елизавета призналась, что именно повлияло на ее решение помогать Родине таким образом. Корогодская акцентирует внимание на двух факторах.

Первая причина, почему я решила идти… У меня нет возможности донатить в том количестве, в котором я чувствовала бы, что я что-то сделала. Это маленькие донаты, которые я могу себе позволить. Мне постоянно казалось, имею ли я право так жить и что я делаю для этого. Вторым фактором стал страх войны. Я начала сильно бояться войны. Я понимала, что мне нужно пойти и разобраться в этом вопросе. Меня затянуло