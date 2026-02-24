$43.270.01
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянии
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - Фицо
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Дочь Гарика Корогодского рассказала, почему пошла на военную службу

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Елизавета Корогодская, дочь бизнесмена, год служит в ВСУ, патрулируя воздушное пространство. Она борется с вражескими беспилотниками.

Дочь Гарика Корогодского рассказала, почему пошла на военную службу

Дочь популярного украинского бизнесмена и эпатажного блогера Гарика Корогодского, Елизавета, рассказала об интересной и опасной стороне своей жизни. В частности, девушка уже год служит в рядах украинской армии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое Елизавета вместе со своим отцом дала известному блогеру Славе Демину.

Подробности

Елизавета рассказала, что в прошлом году присоединилась к одному из добровольческих формирований. Перед этим девушка проходила курс специальной подготовки, после которого подписала контракт на 3 года. В частности, сейчас Корогодская помогает в патрулировании воздушного пространства и борется с вражескими беспилотниками типа "шахед".

В конце концов, Елизавета призналась, что именно повлияло на ее решение помогать Родине таким образом. Корогодская акцентирует внимание на двух факторах.

Первая причина, почему я решила идти… У меня нет возможности донатить в том количестве, в котором я чувствовала бы, что я что-то сделала. Это маленькие донаты, которые я могу себе позволить. Мне постоянно казалось, имею ли я право так жить и что я делаю для этого. Вторым фактором стал страх войны. Я начала сильно бояться войны. Я понимала, что мне нужно пойти и разобраться в этом вопросе. Меня затянуло

- пояснила Елизавета.

Таким образом, девушка совмещает добровольную службу с личным стремлением быть полезной для страны, чувствуя собственную ответственность за вклад в победу.

Напомним

Писатель и волонтер Андрей Любка принял решение мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Станислав Кармазин

Общество
Война в Украине
