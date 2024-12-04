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Захватчики расселяют свой личный состав в общежитиях Каховки-ЦНС

Захватчики расселяют свой личный состав в общежитиях Каховки-ЦНС

Киев  •  УНН

 • 639 просмотра

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российские военные ищут новые места для размещения личного состава в общежитиях оккупированной Каховки. Захватническая " администрация "получила приказ" освободить " помещение для войск рф.

российские военные заселяются в общежития оккупированной Каховки на Левобережье Херсонщины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на временно оккупированных территориях Херсонщины враг ищет новые места для размещения своего личного состава.

В частности в Каховке россияне ищут общежития. Соответствующий приказ получила оккупационная так называемая "администрация "и уже начала процесс" освобождения " помещений для российских войск.

Центр национального сопротивления фиксирует каждое перемещение врага и всех их помещения станут временными, ведь являются лишь мишенью,

- говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее писал УНН на временно оккупированных территориях Украины в пансионатах для пожилых людей критическая ситуация из-за нехватки медикаментов и персонала. Недавно в Крыму из-за замены необходимых лекарств на имеющиеся умерла 73-летняя женщина.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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