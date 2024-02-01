В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

В Украине не принято привлекать к ответственности чиновников, которые совершают незаконные действия в отношении бизнеса. При этом институт деловой репутации чиновников работает частично, он выборочный. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политический обозреватель Геннадий Дубов.

Если мы говорим о незаконных действиях в отношении, например, к бизнесу, уголовного преследования, проверок незаконных, взыскания и т.д. - не принято вообще у нас привлекать к ответственности и даже возбуждать уголовное производство - отметил Дубов.

По его мнению, даже когда суды рассматривают дела о том, что государство забрало у бизнеса какое-то имущество, и потом оказывается, что решение суда в пользу государства незаконно, то судья не будет нести за это ответственности, ведь он "действовал в интересах государства, а в интересах государства даже "ошибаться" допустимо с точки зрения всего государства".

"Правая рука никогда не сломает левую. И если бизнесу удалось отбиться - он и за это судьбу благодарит... То есть у нас по сути искривленная шкала государственного интереса. Государственный интерес - это очень часто не развитие бизнеса, а возвращение чего-то в государственную собственность, и эта цель, она затмевает те законы, которые само же государство и принимает", - отметил Дубов.

В то же время, по его словам, институт деловой репутации чиновников в Украине достаточно избирательный.

"Частично работает (институт деловой репутации чиновников - ред.). Есть определенные попытки формировать по ряду чиновников образ-имидж реформатора. У нас, например, министр юстиции недавно отмечал о том, что для уголовного преследования следует разделять людей на таких, которые имеют низкие коммуникационные риски и высокие, и там где высокие коммуникационные риски - их не стоит преследовать без железобетонных доказательств, и назвал чиновников с имиджем реформатора", - отметил политический обозреватель.

Эксперт добавил, что институт деловой репутации в Украине формируется, исходя из точки зрения медийных оценок деятельности чиновников. Однако не всегда доверие общества к ним оправдывается.

"Поэтому критериев на сегодня как таковых объективных нет. Это работа СМИ, определенной части гражданского общества, людей и специалистов в области коммуникаций, и общества в целом. С моей точки зрения, какой-то четкой системы координат для оценки деятельности именно чиновников нет", - отметил он.

Напомним

В Украине время от времени возникают скандалы, когда того или иного чиновника обвиняют в незаконных действиях или коррупции. Однако дела в отношении должностных лиц редко доводятся до логического завершения. Например, ранее из собственных источников УНН стало известно, что ГБР открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям, директором юридического департамента Александром Зимой. Уголовное дело касается письма Нацбанка в ФГВФЛ за подписью Зимы, который одновременно является главой административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц. В письме он рекомендовал Фонду отказаться от четырех исков, которые банк "Конкорд" подал против НБУ еще до того, как было принято решение о его ликвидации и введена временная администрация. ФГВФЛ рекомендацию Зимы выполнил.

В прошлом году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Процесс лишения банковского учреждения лицензии происходит без суда. Конечно, владельцы, акционеры банков могут обжаловать решение регулятора - НБУ, уже после принятия им решения о ликвидации банка, однако, в целом процесс вывода банковского учреждения с рынка, если он запущен, является необратимым.

Кроме того, в Украине не урегулирован вопрос проведения ликвидации прибыльного банка. Как заявляла совладелица банка "Конкорд" Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.