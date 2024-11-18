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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На ВОТ Херсонщины россияне жестоко расправляются с бездомными животными - Сопротивление

Киев  •  УНН

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На оккупированных территориях Херсонской области россияне собирают бездомных собак и кошек в «приюты». Животные оказываются в ужасных условиях, где становятся жертвами голода и болезней, а некоторых отстреливают на улицах.

На временно занятых россиянами территориях Херсонской области состоялась очередная волна ликвидации бездомных собак. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что захватчики бесконтрольно собирают собак и кошек, размещают их в якобы «приюты», где дальнейшая судьба животных остается неизвестной. В условиях полной бесхозяйственности и отсутствия надлежащего ухода животные оказываются в ужасных условиях, где часто становятся жертвами голода, болезней и насилия. В частности, последний такой пример произошел во временно оккупированной Новой Каховке.

Из-за беспорядка и хаоса, царящих в этих «приютах», возрастает риск распространения инфекционных заболеваний, в частности бешенства, что может привести к вспышке этой смертельно опасной болезни,

- говорится в сообщении.

Кроме того, ранее фиксировались случаи, когда собак отстреливали прямо на улице.

Оккупанты создают новый механизм изъятия урожая у херсонских фермеров - Сопротивление11 нояб. 2024, 22:57 • 92870 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
nova-kakhovkaНовая Каховка
khersonХерсон