На ВОТ Херсонщины россияне жестоко расправляются с бездомными животными - Сопротивление

На временно занятых россиянами территориях Херсонской области состоялась очередная волна ликвидации бездомных собак. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что захватчики бесконтрольно собирают собак и кошек, размещают их в якобы «приюты», где дальнейшая судьба животных остается неизвестной. В условиях полной бесхозяйственности и отсутствия надлежащего ухода животные оказываются в ужасных условиях, где часто становятся жертвами голода, болезней и насилия. В частности, последний такой пример произошел во временно оккупированной Новой Каховке.

Из-за беспорядка и хаоса, царящих в этих «приютах», возрастает риск распространения инфекционных заболеваний, в частности бешенства, что может привести к вспышке этой смертельно опасной болезни,