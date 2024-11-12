Оккупанты создают новый механизм изъятия урожая у херсонских фермеров - Сопротивление

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне планируют отбирать у фермеров не только зерно, но и овощи. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Россияне создают еще один «государственный закупочный оператор» предназначен для отбора у фермеров овощей. Как и с зерном, со следующего года весь урожай фермеры должны сдавать государству по фиксированной цене ниже рыночной. Уже потом через касающиеся гауляйтеров структуры овощи будут реализовываться по рыночной цене, а вся разница оседать в карманах коллаборационистов, - говорится в сообщении.

Детали

В то же время фермеры будут получать дотации, которые являются методом контроля государства, ведь фактически россияне лишают аграриев прибыли и взамен делают зависимыми от компенсаций.

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