Оккупанты создают новый механизм изъятия урожая у херсонских фермеров - Сопротивление

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На ВОТ Херсонщины россияне планируют отбирать у фермеров весь урожай зерна и овощей через «государственного закупочного оператора». Фермеры будут вынуждены продавать продукцию по заниженным ценам и станут зависимыми от дотаций.

На временно оккупированных территориях Херсонской области россияне планируют отбирать у фермеров не только зерно, но и овощи. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Россияне создают еще один «государственный закупочный оператор» предназначен для отбора у фермеров овощей. Как и с зерном, со следующего года весь урожай фермеры должны сдавать государству по фиксированной цене ниже рыночной. Уже потом через касающиеся гауляйтеров структуры овощи будут реализовываться по рыночной цене, а вся разница оседать в карманах коллаборационистов,

- говорится в сообщении.

Детали

В то же время фермеры будут получать дотации, которые являются методом контроля государства, ведь фактически россияне лишают аграриев прибыли и взамен делают зависимыми от компенсаций.

россияне готовят рейды против "нелегальной торговли" на оккупированных территориях Украины - Сопротивление11 ноября 2024, 14:37 • 14503 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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ukrainaУкраина
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