россияне на захваченных территориях юга Украины планируют массовые проверки по выявлению так называемых «нелегальных» торговцев, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

По данным Сопротивления, целью рейдов являются те, кто не оформил разрешения по оккупационному законодательству, фактически саботируя власть захватчиков. До конца года оккупанты ожидают «результаты» и уже готовятся к усиленным проверкам. Полицаи будут проверять не только документы на торговлю, но и российские паспорта и лояльность к режиму.

кремль призывает «сдавать» нелояльных торговцев, создавая атмосферу доносов и репрессий.

Захватчики на оккупированных территориях Украины вводят нововведения для авто - Сопротивление