Захватчики на оккупированных территориях Украины вводят нововведения для авто - Сопротивление

российские военные ввели нововведения для авто на оккупированных территориях Украины. Враг пытается переделать все согласно требованиям росстандарта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что уже до конца этого года жители временно оккупированных территорий Украины будут вынуждены заменить автомобильные номерные знаки в соответствии с росстандартом. В правом нижнем углу станет обязательным кремлевский «триколор».

российская оккупационная власть на всех уровнях в срочном порядке заменяет украинскую документацию на московскую. На временно оккупированных территориях россияне расширяют программу русификации местного населения. Здесь заставляют лиц с инвалидностью менять документы, подтверждающие ограниченные физические возможности, на российские, - отметили в ЦНС.

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