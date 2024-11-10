рф превращает школы на ВОТ в режимные объекты - ЦНС
Киев • УНН
С 1 января россияне планируют выдать оружие и бронежилеты «сторожам» в школах на оккупированных территориях. Охранять школы будут «казаки» и работники частных охранных компаний из рф.
Россияне планируют вооружить "сторожей" в школах на оккупированных территориях, обеспечив их оружием и бронежилетами с 1 января, что, по их словам, направлено на повышение "безопасности". Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.
С 1 января россияне планируют вооружить "сторожей" в школах на оккупированных территориях и обеспечить их бронежилетами, объясняя это мерами "безопасности".
Однако на самом деле это создает дополнительную опасность для детей. Большинство этих "сторожей" - так называемые "герои сво" (боевики или местные коллаборационисты), многие из которых имеют нестабильное психическое состояние.
Для охраны школ также привлекают так называемых "казаков" и работников частных охранных компаний из России, которые часто находятся в нетрезвом состоянии и пристают к ученикам из-за их внешнего вида, включая одежду, прическу или крашеные волосы.
Напомним
Ранее ЦНС сообщал, что на захваченных территориях детей принудительно собирают на пропагандистские сеансы.