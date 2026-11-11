От триумфа к жизни под огнём: что пережил Херсон за четыре года после освобождения

11 ноября 2022 года Херсон встречал украинских военных с флагами, цветами и слезами радости. На площади Свободы люди обнимали защитников и пели гимн. Четыре года спустя город снова вспоминает день освобождения, но его повседневность определяют обстрелы, атаки дронов, эвакуация и восстановление поврежденных сетей.

До полномасштабного вторжения в Херсоне проживали почти 300 тысяч человек. По состоянию на 10 ноября 2026 года, по оценке городской военной администрации, остаются около 65 тысяч.

УНН рассказывает, как город прошел путь от триумфа деоккупации до жизни рядом с фронтом и почему возвращение украинского флага не означало завершения испытаний.

Ноябрь 2022 года: как Херсон вернулся под украинский флаг

Российские войска захватили Херсон в начале марта 2022 года. Он стал единственным областным центром, который Россия захватила после начала полномасштабного вторжения. Несмотря на давление оккупационной администрации, жители проводили проукраинские митинги, помогали подполью и передавали информацию украинским силам. За это горожан незаконно задерживали, преследовали и пытали.

Осенью 2022 года ВСУ развернули контрнаступление на юге. Удары по мостам, складам и путям снабжения ослабили российскую группировку на правобережье Днепра. 9 ноября командование рф объявило об отступлении, которое стало результатом длительных действий украинских военных. 11 ноября Силы обороны вошли в Херсон. Жители города доставали флаги, спрятанные во время оккупации, и встречали защитников на площади Свободы.

Город остался без стабильной связи, воды и света. Отступая, российские подразделения взорвали участки Антоновского моста, заминировали ряд объектов. Украинские правоохранители начали стабилизационные мероприятия и разминирование. А 14 ноября освобожденный Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Радость сменилась обстрелами: почему освобожденный Херсон остался опасным

Российская армия отошла на левый берег Днепра, откуда продолжила атаковать Херсон. Расстояние до вражеских позиций на отдельных участках небольшое, поэтому жилые кварталы, прибрежные районы и дороги оказались под артиллерийским и минометным огнем.

Местные власти регулярно сообщают о целенаправленных атаках дронов на гражданские автомобили, общественный транспорт и людей на улицах, а также о дистанционном минировании. Антидроновые сетки и защитные конструкции стали частью городского пейзажа, хотя полностью обезопасить людей они не способны. Только в октябре 2026 года, по данным городской военной администрации, в Херсонской городской общине из-за российских атак погибли восемь человек, еще 135 получили ранения, среди них — восемь детей.

Более того: утром 11 ноября глава ОВА Александр Прокудин сообщил: за предыдущие сутки войска рф атаковали 35 населенных пунктов области. Один человек погиб, трое получили ранения; повреждены дома и супермаркет.

Город, из которого уехали сотни тысяч: что произошло с населением Херсона

По словам начальника Херсонской ГВА Ярослава Шанько, в городе остаются около 65 тысяч жителей против почти 300 тысяч до "большой войны". Семьи уезжали во время оккупации и после освобождения, когда угроза обстрелов стала постоянной. Эвакуация продолжается, в частности из опасных прибрежных районов и населенных пунктов общины.

Повседневность под огнем: как живет и работает Херсон

Несмотря на критическую ситуацию с постоянными ракетно-дроновыми атаками и артиллерийскими обстрелами противника, Херсон не прекратил функционировать. После попаданий коммунальщики ремонтируют водопроводы и электросети, убирают обломки, восстанавливают поврежденные объекты. Работают медики, гуманитарные службы, аптеки, магазины.

Сейчас одна из главных проблем города — возможность и желание жить повседневной жизнью, чему мешает кадровый дефицит. Так, только в городском водоканале вакантной оставалась примерно треть должностей. Медицинским учреждениям не хватает узких специалистов, поэтому врачи из других регионов работают вахтовым методом. Однако, несмотря на сложные условия, в городе продолжают проводить операции и оказывать необходимую помощь больным.

Изменились в городе и образовательные реалии. В Херсонской громаде школы из-за опасности работают дистанционно. Согласно данным, опубликованным весной 2026 года, в херсонских школах обучались более 19 тысяч детей, но лишь около 3,6 тысячи находились в громаде. Для оставшихся детей благотворительные организации проводят отдельные очные занятия в укрытиях. По состоянию на конец мая 2026 года в громаде были разрушены 10 учреждений образования, еще 137 — повреждены.

Повседневные решения, которые раньше были для херсонцев почти незаметными, сейчас стали вопросами безопасности и выживания: как доехать до больницы, можно ли выходить на улицу, где получить воду, что делать после очередного повреждения сетей. Поддерживать привычную жизнь помогают спасатели, энергетики, коммунальщики, волонтеры и предприниматели, которые остались работать в городе.

Разрушенная инфраструктура и экологическая катастрофа: последствия разрушения Каховской ГЭС для Херсонщины

6 июня 2023 года разрушение Каховской ГЭС вызвало масштабное затопление территорий ниже по течению Днепра, в частности кварталов Херсона и населенных пунктов обоих берегов. Украинские власти и «Укргидроэнерго» сообщали, что плотину взорвали российские оккупационные войска. Часть жителей потеряла дома, другие были вынуждены эвакуироваться.

Вода повредила жилье, дороги, коммуникации и хозяйственные объекты. После ее отступления остались загрязненные территории и дополнительные риски из-за взрывоопасных предметов. Разрушение плотины также привело к опустошению Каховского водохранилища, изменению водного режима и значительному ущербу экосистемам Нижнего Днепра. Последствия катастрофы не исчезли со спадом паводка. Восстановление сетей, жилья и природной среды требует длительной работы, осложненной боевыми действиями и оккупацией левобережья.

Годовщина подрыва Каховской ГЭС - как катастрофа изменила юг Украины

Более 55 тысяч правонарушений: какова ситуация с преступностью в освобожденном Херсоне

11 ноября 2026 года Офис генерального прокурора обнародовал результаты расследований: с начала полномасштабного вторжения в Херсонской области зарегистрировали более 55 тысяч уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и основ национальной безопасности Украины. По этим категориям 1 999 людям сообщили о подозрении, 819 человек осудили.

Более 52 тысяч правонарушений касаются преступлений против мира и безопасности человечества, в частности нападений на гражданских, незаконного лишения свободы, пыток и жестокого обращения. В рамках этих производств подозрения получили 350 человек, осуждены 88. Еще более трех тысяч случаев относятся к категории преступлений против основ национальной безопасности, среди которых государственная измена и коллаборационная деятельность.

По данным прокуратуры, с начала большой войны в области погибли 47 детей, 365 получили ранения. В суд передали обвинительные акты в отношении 84 человек по делам о принуждении детей к обучению по российским образовательным стандартам. Освобождение Херсона позволило следователям получить доступ к местам незаконного содержания людей и собрать новые доказательства.

Реалии сегодняшнего дня: Херсон — освобожден, но левобережье остается оккупированным

Хотя Херсон и вернулся под украинский флаг, по состоянию на осень 2026 года Россия продолжает удерживать значительную часть левобережья, в частности Олешки и Новую Каховку.

Положение людей на левом берегу также остается тяжелым. По оценке начальника ОВА Александра Прокудина, в ноябре 2026 года в Олешках находились около 1 300 жителей. Еще в 34 населенных пунктах левобережья гуманитарная ситуация критическая, в 58 — сложная. Население страдает от нехватки воды, электроэнергии, газа, продуктов и трудностей с получением помощи.

В конце октября — начале ноября 2026 года при поддержке Первой леди США Мелании Трамп удалось организовать и осуществить гуманитарную миссию в Олешках, ради которой на некоторое время даже объявили «режим тишины».

Почти 800 человек эвакуировали в рамках миссии в Олешках - Мелания Трамп

В любом случае, как отмечает большое количество украинских экспертов, будущая безопасность Херсона тесно связана с ситуацией на противоположном берегу Днепра, последствия которой херсонцы еще ощутят.

Четвертая годовщина освобождения: как Херсон вспоминает 11 ноября 2022 года

11 ноября 2026 года представители власти, военные, спасатели и полиция возложили цветы к мемориалу в Сиреневом парке. В марте 2022 года там состоялся неравный бой защитников города с российскими военнослужащими. Сегодня это место напоминает о тех, кто погиб во время обороны Херсона.

Начальник городской военной администрации Ярослав Шанько в своём обращении поблагодарил Силы обороны.

Я благодарен Вооружённым силам, которые вернули Херсону и его жителям свободу - сказал он.

Шанько также почтил память павших и выразил надежду на освобождение других оккупированных населённых пунктов области.

Четыре года назад площадь Свободы была заполнена людьми, которые праздновали возвращение украинского флага. Теперь годовщина объединяет благодарность защитникам с памятью о погибших и пониманием того, какую большую цену пришлось заплатить за освобождение Херсона.