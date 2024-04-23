Украинцы за сутки купили военных облигаций на более 30 млн грн: какие самые популярные

Граждане Украины за 24 часа приобрели более 30 тыс. военных облигаций и привлекли в бюджет более 30 млн грн, передает УНН со ссылкой на данные Telegram-канала Дія.

"Украинцы... в очередной раз доказали, что умело пользуетесь финансовыми инструментами в пользу государства и Сил обороны", - говорится в сообщении.

Какие облигации самые популярные:

- Ялта

- Новая Каховка

- Симферополь

Почему стоит вкладывать в военные облигации?

- 0% комиссии при покупке

- 0% налогов от дохода

- уникальная карта города-облигации на главном экране приложения

По данным Дія, сейчас доступны облигации Бахчисарай, Керчь, Джанкой, Евпатория, Макеевка, Симферополь, Аскания Нова, Ялта, Железный Порт, Новая Каховка.

В "Дії" появились военные облигации Бахчисарай и Макеевка