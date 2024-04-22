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В "Дії" появились военные облигации Бахчисарай и Макеевка
Украинское приложение "Дія" запустило продажу двух новых именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным городам Бахчисарай и Макеевка, с процентными ставками 17% и 16% соответственно, чтобы поддержать украинскую экономику и армию.
О взрывах в Николаеве подтвержденной информации не было - мэр
Мэр Николаева заявил, что по состоянию на 13:10 не было подтвержденной информации о взрывах в городе, несмотря на то, что граждане сообщали, что слышали взрывы, и никаких звонков в экстренные службы не поступало.
Пользователи Tinder смогут делиться своими свиданиями с другими людьми
Пользователи Tinder теперь могут делиться с друзьями деталями своих будущих свиданий, включая имя, местонахождение, дату и время, с помощью новой функции "Поделиться моим свиданием".
В TikTok заявили, что законопроект Палаты представителей США о запрете приложения "растопчет" свободу слова
TikTok выражает обеспокоенность законопроектом Палаты представителей США, который может запретить приложение, заявляя, что он "растопчет" права на свободу слова 170 миллионов американцев, тогда как законодатели ссылаются на риски для национальной безопасности из-за потенциального обмена данными с Китаем.
Глава израильской военной разведки подал в отставку из-за провалов в связи с атакой на Израиль 7 октября
Глава израильской военной разведки Аарон Халива подал в отставку после того, как взял на себя ответственность за то, что не смог предвидеть и предотвратить разрушительную атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.
Уничтоженные леса и заминированные территории: в СтратКоми рассказали, какой вред россияне нанесли украинской окружающей среде
За два года после полномасштабного вторжения российские войска повредили или уничтожили 3 миллиона гектаров украинских лесов, заминировали 174 000 квадратных километров территории, нанесли ущерб окружающей среде на 63 миллиарда долларов и загрязнили заповедные территории, что привело к катастрофическим экологическим последствиям.
Задержка с помощью Украине имела реальные последствия - Столтенберг
Столтенберг заявил, что задержка американской военной помощи Украине имеет реальные последствия на фронте, хотя еще не слишком поздно.
Какая пища повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - рассказали в Минздраве
Более 30% пищевых продуктов, протестированных в Украине, содержат чрезмерное количество трансжиров промышленного производства, которые повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории - мы готовы
Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат это сделать с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.
Вице-канцлер ФРГ после решения США настаивает на дальнейшей немецкой помощи Украине и хочет увеличить производство оружия
Министр экономики Германии Роберт Хабек потребовал, чтобы Германия взяла на себя ведущую роль в предоставлении военной помощи Украине и расширила производство вооружений.