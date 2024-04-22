В "Дії" появились военные облигации Бахчисарай и Макеевка

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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mykhailo-fedorovМихаил Федоров
makeevkaМакеевка
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
  •  140671 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  215728 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  350302 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  173662 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  130869 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102125 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103360 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207699 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237469 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233509 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  465159 просмотра

В "Дії" появились военные облигации Бахчисарай и Макеевка

Украинское приложение "Дія" запустило продажу двух новых именных военных облигаций, посвященных временно оккупированным городам Бахчисарай и Макеевка, с процентными ставками 17% и 16% соответственно, чтобы поддержать украинскую экономику и армию.

Экономика •   •  3639 просмотра
В "Дії" появились военные облигации Бахчисарай и Макеевка

О взрывах в Николаеве подтвержденной информации не было - мэр

Мэр Николаева заявил, что по состоянию на 13:10 не было подтвержденной информации о взрывах в городе, несмотря на то, что граждане сообщали, что слышали взрывы, и никаких звонков в экстренные службы не поступало.

Война •   •  6192 просмотра
О взрывах в Николаеве подтвержденной информации не было - мэр

Пользователи Tinder смогут делиться своими свиданиями с другими людьми

Пользователи Tinder теперь могут делиться с друзьями деталями своих будущих свиданий, включая имя, местонахождение, дату и время, с помощью новой функции "Поделиться моим свиданием".

Технологии •   •  21843 просмотра
Пользователи Tinder смогут делиться своими свиданиями с другими людьми

В TikTok заявили, что законопроект Палаты представителей США о запрете приложения "растопчет" свободу слова

TikTok выражает обеспокоенность законопроектом Палаты представителей США, который может запретить приложение, заявляя, что он "растопчет" права на свободу слова 170 миллионов американцев, тогда как законодатели ссылаются на риски для национальной безопасности из-за потенциального обмена данными с Китаем.

Новости Мира •   •  5103 просмотра
В TikTok заявили, что законопроект Палаты представителей США о запрете приложения "растопчет" свободу слова

Глава израильской военной разведки подал в отставку из-за провалов в связи с атакой на Израиль 7 октября

Глава израильской военной разведки Аарон Халива подал в отставку после того, как взял на себя ответственность за то, что не смог предвидеть и предотвратить разрушительную атаку ХАМАС на Израиль 7 октября.

Новости Мира •   •  6774 просмотра
Глава израильской военной разведки подал в отставку из-за провалов в связи с атакой на Израиль 7 октября

Уничтоженные леса и заминированные территории: в СтратКоми рассказали, какой вред россияне нанесли украинской окружающей среде

За два года после полномасштабного вторжения российские войска повредили или уничтожили 3 миллиона гектаров украинских лесов, заминировали 174 000 квадратных километров территории, нанесли ущерб окружающей среде на 63 миллиарда долларов и загрязнили заповедные территории, что привело к катастрофическим экологическим последствиям.

Война •   •  8432 просмотра
Уничтоженные леса и заминированные территории: в СтратКоми рассказали, какой вред россияне нанесли украинской окружающей среде

Задержка с помощью Украине имела реальные последствия - Столтенберг

Столтенберг заявил, что задержка американской военной помощи Украине имеет реальные последствия на фронте, хотя еще не слишком поздно.

Война •   •  10394 просмотра
Задержка с помощью Украине имела реальные последствия - Столтенберг

Какая пища повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - рассказали в Минздраве

Более 30% пищевых продуктов, протестированных в Украине, содержат чрезмерное количество трансжиров промышленного производства, которые повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Здоровье •   •  7380 просмотра
Какая пища повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - рассказали в Минздраве

Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории - мы готовы

Президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности Польши разместить ядерное оружие на своей территории, если союзники по НАТО решат это сделать с целью усиления безопасности восточного фланга НАТО.

Новости Мира •   •  7535 просмотра
Дуда: если союзники решат разместить ядерное оружие на нашей территории - мы готовы

Вице-канцлер ФРГ после решения США настаивает на дальнейшей немецкой помощи Украине и хочет увеличить производство оружия

Министр экономики Германии Роберт Хабек потребовал, чтобы Германия взяла на себя ведущую роль в предоставлении военной помощи Украине и расширила производство вооружений.

Война •   •  11243 просмотра
Вице-канцлер ФРГ после решения США настаивает на дальнейшей немецкой помощи Украине и хочет увеличить производство оружия