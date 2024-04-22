В "Дії" появились военные облигации Бахчисарай и Макеевка

В "Дії" запустили продажу двух именных военных облигаций, которые посвящены временно оккупированным украинским городам - это Бахчисарай и Макеевка. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Военные облигации - это ценные бумаги и действенный способ поддержать украинскую экономику и армию - подчеркнул Федоров.

Облигации имеют следующие ставки и даты выплат:

Бахчисарай: ставка от 17%, дата выплаты - 28.01.2026;

Макеевка: ставка от 16%, дата выплаты - 12.03.2025.

Министр объяснил, что благодаря облигациям государство покупает амуницию для военных, платит им и медикам зарплаты.

В "Дія" появились четыре новые военные облигации с разными процентными ставками: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь

Справочно

Военные облигации - это особый вид государственных облигаций, которые выпускаются во время войны для поддержки экономики. Фактически, государство заимствует деньги у своих граждан на период войны, гарантируя возврат этих средств в будущем.

Главная особенность этих облигаций в их целевом назначении - исключительно поддержка обороноспособности и функционирования государства в условиях войны.

Напомним,

С октября 2022 года украинцы приобрели более 4 миллионов военных облигаций через приложение "Дія" и заработали более 94 миллионов гривен, инвестируя в государство и получая прибыль.