В "Дія" появились четыре новые военные облигации с разными процентными ставками: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь
Киев • УНН
Министр цифровой трансформации Украины анонсировал запуск четырёх новых военных облигаций в приложении "Дія" с различными процентными ставками и сроками погашения для поддержки экономики и армии. Облигации не предусматривают никаких дополнительных сборов или комиссий для покупателей.
В приложении Дия запустили продажу четырех новых именных военных облигаций: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем официальном телеграмм-канале, передает УНН.
Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь Соскучились по этим местам? Я тоже, поэтому запускаем в Действии четыре новые облигации. Покупайте их, делайте вклад в победу, а потом получайте свои средства обратно с процентами.
Детали
Отмечается, что новые военные облигации имеют разные процентные ставки.
Железный Порт: ставка от 16,25%, дата выплаты - 05.06.2024
- Аскания-Нова: ставка от 16,50%, дата выплаты - 20.11.2024
- Джанкой: ставка от 17,96%, дата выплаты - 23.07.2025
- Керчь: ставка от 18,00%, дата выплаты - 15.10.2025
Федоров подчеркнул, что военные облигации - это возможность поддержать украинскую экономику, армию и сделать так, чтобы ваши деньги работали.
Более 10 тысяч украинских моряков получили квалификационные документы благодаря "Дії" - Федоров24 январь 2024, 13:07 • 22130 просмотров
За покупку облигаций украинцы не платят никаких комиссий или дополнительных платежей.
Инвестируйте в нашу победу и долгожданную деоккупацию.
Напомним
В последний раз в приложении "Дія" запустили военную облигацию "Новая Каховка" в конце июня. Тогда эта инициатива имела целью помощи в ликвидации последствий подрыва Каховской плотины и поддержать экономику страны,
В "Дія" появились четыре новые военные облигации с разными процентными ставками: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь
Министр цифровой трансформации Украины анонсировал запуск четырёх новых военных облигаций в приложении "Дія" с различными процентными ставками и сроками погашения для поддержки экономики и армии. Облигации не предусматривают никаких дополнительных сборов или комиссий для покупателей.
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