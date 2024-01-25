В "Дія" появились четыре новые военные облигации с разными процентными ставками: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь

В приложении Дия запустили продажу четырех новых именных военных облигаций: Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем официальном телеграмм-канале, передает УНН.

Железный Порт, Аскания-Нова, Джанкой и Керчь Соскучились по этим местам? Я тоже, поэтому запускаем в Действии четыре новые облигации. Покупайте их, делайте вклад в победу, а потом получайте свои средства обратно с процентами. - анонсировал продажу Федоров.

Детали

Отмечается, что новые военные облигации имеют разные процентные ставки.

Железный Порт: ставка от 16,25%, дата выплаты - 05.06.2024

- Аскания-Нова: ставка от 16,50%, дата выплаты - 20.11.2024

- Джанкой: ставка от 17,96%, дата выплаты - 23.07.2025

- Керчь: ставка от 18,00%, дата выплаты - 15.10.2025

Федоров подчеркнул, что военные облигации - это возможность поддержать украинскую экономику, армию и сделать так, чтобы ваши деньги работали.

Более 10 тысяч украинских моряков получили квалификационные документы благодаря "Дії" - Федоров

За покупку облигаций украинцы не платят никаких комиссий или дополнительных платежей.

Инвестируйте в нашу победу и долгожданную деоккупацию. - призвал Федоров,

Напомним

В последний раз в приложении "Дія" запустили военную облигацию "Новая Каховка" в конце июня. Тогда эта инициатива имела целью помощи в ликвидации последствий подрыва Каховской плотины и поддержать экономику страны,