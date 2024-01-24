Более 10 тысяч украинских моряков получили квалификационные документы благодаря "Дії" - Федоров
По словам Михаила Федорова, министра цифровой трансформации, более 10 000 украинских моряков получили квалификационные документы через приложение "Дія", разрушив ранее коррумпированный процесс сертификации. Кроме того, разрабатываются новые морские сервисы для борьбы с коррупцией.
Италия опровергла заявление россии о гибели итальянского офицера в Украине
Италия отрицает заявления россии о смерти итальянского офицера, подполковника Клаудио Кастилья в Украине, называя их "фейковыми новостями". Министерство обороны Италии заявило, что Кастилья умер в Италии по естественным причинам.
В Донецкой области объявляют обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов: планируют вывезти еще 72 ребенка
Из нескольких населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей из-за продолжающихся боевых действий.
В Польше анонсировали польско-украинские межправительственные консультации
Уполномоченный польского правительства Павел Коваль анонсировал польско-украинские межправительственные консультации, которые, вероятно, состоятся в марте. Консультации продолжат дискуссии, затронутые во время недавнего визита в Украину премьер-министра Польши Дональда Туска.
Две вражеские ракеты уничтожены над Днепровским районом, обломки упали на предприятие в Днепре, есть раненый - ОВА
Две ракеты были уничтожены, обломки упали на предприятие в Днепре, есть раненый.
Польша анонсировала переговоры с Украиной по экспортным лицензиям, эмбарго пока в силе
Польша намерена начать технические переговоры с Украиной по экспортным лицензиям, но это не означает отмену торгового эмбарго, заявил польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский.
Шмыгаль и премьер Словакии подписали совместное заявление, которое усилит двусторонние отношения
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо подписали совместное заявление об укреплении двусторонних отношений.
Количество жертв ракетной атаки рф на Харьков возросло до 10
Количество жертв российской атаки на Харьков 23 января возросло до 10, после того, как из-под заваленной пятиэтажки были извлечены два тела. Поисково-спасательная операция все еще продолжается.
ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
Коллегия судей Верховного Суда подозревается в возможном взяточничестве, которое позволило бывшему народному депутату, обвиняемому в государственной измене, сбежать. Этот инцидент подчеркивает необходимость более надежной системы проверки судей Верховного Суда в Украине.
В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен между россией и Украиной - СМИ
О запланированном на сегодня обмене сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.