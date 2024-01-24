Более 10 тысяч украинских моряков получили квалификационные документы благодаря "Дії" - Федоров

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  155429 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157088 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
23 январь 2024, 08:03  •  141980 просмотра

Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  169705 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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Более 10 тысяч украинских моряков получили квалификационные документы благодаря "Дії" - Федоров

По словам Михаила Федорова, министра цифровой трансформации, более 10 000 украинских моряков получили квалификационные документы через приложение "Дія", разрушив ранее коррумпированный процесс сертификации. Кроме того, разрабатываются новые морские сервисы для борьбы с коррупцией.

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Италия отрицает заявления россии о смерти итальянского офицера, подполковника Клаудио Кастилья в Украине, называя их "фейковыми новостями". Министерство обороны Италии заявило, что Кастилья умер в Италии по естественным причинам.

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Уполномоченный польского правительства Павел Коваль анонсировал польско-украинские межправительственные консультации, которые, вероятно, состоятся в марте. Консультации продолжат дискуссии, затронутые во время недавнего визита в Украину премьер-министра Польши Дональда Туска.

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Коллегия судей Верховного Суда подозревается в возможном взяточничестве, которое позволило бывшему народному депутату, обвиняемому в государственной измене, сбежать. Этот инцидент подчеркивает необходимость более надежной системы проверки судей Верховного Суда в Украине.

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В ГУР подтвердили, что сегодня готовился обмен между россией и Украиной - СМИ

О запланированном на сегодня обмене сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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