Более 10 тысяч украинских моряков получили квалификационные документы благодаря "Дії" - Федоров

Более 10 тысяч украинских мореплавателей получили квалификационные документы благодаря приложению "Дія". Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Всего за 5 месяцев работы сервисом воспользовалось более 10 тысяч моряков, для них изготовили более 11 300 квалификационных документов - говорится в заметке.

По словам Федорова, процесс дипломирования моряков был одним из самых сложных и коррумпированных в стране. Мол, ранее реестр документов контролировали третьи лица, а организаторы схемы зарабатывали на этом до $150 млн в год.

Федоров анонсировал "єМалятко" для бизнеса в "Дія"

Зато когда в "Дії" появились услуги для моряков, это позволило полностью перезагрузить сферу.

Дополнение

Также министр цифровой трансформации анонсировал новые услуги для моряков, чтобы преодолеть коррупцию.

Сейчас разрабатываем и другие услуги для моряков. В ближайшие месяцы на портале Дія можно будет заказать Послужную книжку моряка с удобным способом оплаты и доставки - подытожил Федоров.

Напомним

В июне прошлого года в "Дії" появилась функция, которая позволяет морякам подать заявление без посещений госорганов.

Данные будут проверять сотрудники Администрации судоходства и вносить в Государственный реестр документов моряков.