Понад 10 тисяч українських моряків отримали кваліфікаційні документи завдяки "Дії" - Федоров
Київ • УНН
За словами Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, понад 10 000 українських моряків отримали кваліфікаційні документи через додаток "Дія", зруйнувавши раніше корумпований процес сертифікації. Крім того, розробляються нові морські сервіси для боротьби з корупцією.
Понад 10 тисяч українських мореплавців отримали кваліфікаційні документи завдяки застосунку "Дія". Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.
Деталі
Загалом за 5 місяців роботи сервісом скористалося понад 10 тисяч моряків, для них виготовили понад 11 300 кваліфікаційних документів
За словами Федорова, процес дипломування моряків був одним з найбільш складних та корумпованих у країні. Мовляв, раніше реєстр документів контролювали треті особи, а організатори схеми заробляли на цьому до $150 млн на рік.
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Натомість коли в "Дії" з'явились послуги для моряків, це дало змогу повністю перезавантажити сферу.
Доповнення
Також міністр цифрової трансформації анонсував нові послуги для моряків, аби подолати корупцію.
Зараз розробляємо й інші послуги для моряків. У найближчі місяці на порталі Дія можна буде замовити Послужну книжку моряка зі зручним способом оплати та доставки
Нагадаємо
У червні минулого року в "Дії" з'явилась функція, яка дозволяє морякам подати заяву без відвідувань держорганів.
Дані перевірятимуть співробітники Адміністрації судноплавства та вноситимуть до Державного реєстру документів моряків.