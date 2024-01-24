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Понад 10 тисяч українських моряків отримали кваліфікаційні документи завдяки "Дії" - Федоров

Понад 10 тисяч українських моряків отримали кваліфікаційні документи завдяки "Дії" - Федоров

Київ • УНН

 • 23694 перегляди

За словами Михайла Федорова, міністра цифрової трансформації, понад 10 000 українських моряків отримали кваліфікаційні документи через додаток "Дія", зруйнувавши раніше корумпований процес сертифікації. Крім того, розробляються нові морські сервіси для боротьби з корупцією.

Понад 10 тисяч українських мореплавців отримали кваліфікаційні документи завдяки застосунку "Дія". Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі 

Загалом за 5 місяців роботи сервісом скористалося понад 10 тисяч моряків, для них виготовили понад 11 300 кваліфікаційних документів

- йдеться у дописі.

За словами Федорова, процес дипломування моряків був одним з найбільш складних та корумпованих у країні. Мовляв, раніше реєстр документів контролювали треті особи, а організатори схеми заробляли на цьому до $150 млн на рік.

Федоров анонсував "єМалятко для бізнесу" у "Дії"09.01.24, 10:29 • 101171 перегляд

Натомість коли в "Дії" з'явились послуги для моряків, це дало змогу повністю перезавантажити сферу.

Доповнення

Також міністр цифрової трансформації анонсував нові послуги для моряків, аби подолати корупцію.

Зараз розробляємо й інші послуги для моряків. У найближчі місяці на порталі Дія можна буде замовити Послужну книжку моряка зі зручним способом оплати та доставки 

- підсумував Федоров.

Нагадаємо

У червні минулого року в "Дії" з'явилась функція, яка дозволяє морякам подати заяву без відвідувань держорганів. 

 Дані перевірятимуть співробітники Адміністрації судноплавства та вноситимуть до Державного реєстру документів моряків.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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