Федоров анонсував "єМалятко для бізнесу" у "Дії"
Київ • УНН
Україна планує запровадити "єМалятко для бізнесу" у "Дії", де минулого року було зареєстровано 229 тис. фізичних осіб-підприємців.
У "Дії" невдовзі з'явиться "єМалятко для бізнесу" - "е-Підприємець", анонсував у вівторок віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
Найближчим часом у "Дії" зʼявиться "єМалятко для бізнесу" - е-Підприємець
Бізнес за рік відкрив 229 тисяч ФОПів через "Дію"09.01.24, 10:24 • 58844 перегляди