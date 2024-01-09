Бізнес за рік відкрив 229 тисяч ФОПів через "Дію"

Українці за 2023 рік відкрили через "Дію" понад 229 тисяч нових ФОПів. Про це повідомив у вівторок віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Країна підприємців. За минулий рік українці відкрили через Дію понад 229 тисяч нових ФОПів. У топі сфер - IT, роздрібна й оптова торгівля та салони краси. Найбільше нових бізнесів зареєстрували в Києві, Дніпропетровській та Харківській областях. - написав Федоров у Telegram.

З його слів, відкрити ФОП через "Дію" - це скористатися найшвидшою у світі автоматичною послугою реєстрації бізнесу без бюрократії та нудної паперової роботи.

В Україні у 2023 році зросла кількість нових реєстрацій ФОП: на 7% більше, ніж у 2021