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В Україні у 2023 році зросла кількість нових реєстрацій ФОП: на 7% більше, ніж у 2021

В Україні у 2023 році зросла кількість нових реєстрацій ФОП: на 7% більше, ніж у 2021

Київ • УНН

 • 37555 перегляди

В Україні з'являються нові ФОП: у 2023 році було зареєстровано 304 048 нових реєстрацій. Водночас кількість відкритих компаній скоротилася на третину порівняно з 2021 роком.

304 048 нових реєстрацій фоп було зафіксовано в Україні за попередній рік, - переважно у сферах роздрібної торгівлі, ІТ та надання інших індивідуальних послуг. Натомість нові компанії в Україні у 2023 році відкривалися рідше: 37 297 нових компаній, що на третину менше, ніж у 2021 році.

 Про це повідомляє УНН із посиланням на дослідження Опендатабот.

304 048 нових реєстрацій фоп було зафіксовано в Україні за 2023 рік. Це на 7% більше, ніж у 2021

- ідеться у повідомленні команди дослідників.

Деталі

Нові фопи відкривались у сферах роздрібної торгівлі, ІТ та надання інших індивідуальних послуг, причому особливою популярністю серед фопів, які надають послуги, користувались перукарні та салони краси - 18 059 нових бізнесів.

Опендатабот зазначає регіони, які лідирують за кількість нових фоп:

 Київ - 14.18%

Дніпропетровщина - 8.97%

Львівщина - 7.73%

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Доповнення

Кількість нових компаній в Україні у 2023 році зменшилася. За 2023 рік було відкрито 37 297 нових компаній, - це на третину менше, ніж у 2021 році.

Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали оптова торгівля, діяльність громадських організацій та надання соціальної допомоги.

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