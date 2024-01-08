В Україні у 2023 році зросла кількість нових реєстрацій ФОП: на 7% більше, ніж у 2021
Київ • УНН
В Україні з'являються нові ФОП: у 2023 році було зареєстровано 304 048 нових реєстрацій. Водночас кількість відкритих компаній скоротилася на третину порівняно з 2021 роком.
304 048 нових реєстрацій фоп було зафіксовано в Україні за попередній рік, - переважно у сферах роздрібної торгівлі, ІТ та надання інших індивідуальних послуг. Натомість нові компанії в Україні у 2023 році відкривалися рідше: 37 297 нових компаній, що на третину менше, ніж у 2021 році.
Про це повідомляє УНН із посиланням на дослідження Опендатабот.
304 048 нових реєстрацій фоп було зафіксовано в Україні за 2023 рік. Це на 7% більше, ніж у 2021
Деталі
Нові фопи відкривались у сферах роздрібної торгівлі, ІТ та надання інших індивідуальних послуг, причому особливою популярністю серед фопів, які надають послуги, користувались перукарні та салони краси - 18 059 нових бізнесів.
Опендатабот зазначає регіони, які лідирують за кількість нових фоп:
Київ - 14.18%
Дніпропетровщина - 8.97%
Львівщина - 7.73%
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Доповнення
Кількість нових компаній в Україні у 2023 році зменшилася. За 2023 рік було відкрито 37 297 нових компаній, - це на третину менше, ніж у 2021 році.
Найпопулярнішими сферами для нових компаній стали оптова торгівля, діяльність громадських організацій та надання соціальної допомоги.
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