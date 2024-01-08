В Украине в 2023 году выросло количество новых регистраций ФЛП: на 7% больше, чем в 2021 году
Киев • УНН
В Украине появляются новые ФЛП: в 2023 году было зарегистрировано 304 048 новых регистраций. В то же время количество открытых компаний сократилось на треть по сравнению с 2021 годом.
304 048 новых регистраций ФЛП было зафиксировано в Украине за предыдущий год, - преимущественно в сферах розничной торговли, ИТ и предоставления других индивидуальных услуг. Зато новые компании в Украине в 2023 году открывались реже: 37 297 новых компаний, что на треть меньше, чем в 2021 году.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на исследование Опендатабот.
304 048 новых регистраций ФЛП было зафиксировано в Украине за 2023 год. Это на 7% больше, чем в 2021 году
Детали
Новые ФОПы открывались в сферах розничной торговли, ИТ и предоставления других индивидуальных услуг, причем особой популярностью среди ФОПов, которые предоставляют услуги, пользовались парикмахерские и салоны красоты - 18 059 новых бизнесов.
Опендатабот отмечает регионы, которые лидируют по количеству новых ФОП:
Киев - 14.18%
Днепропетровщина - 8.97%
Львовщина - 7.73%
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Дополнение
Количество новых компаний в Украине в 2023 году уменьшилось. За 2023 год было открыто 37 297 новых компаний, - это на треть меньше, чем в 2021 году.
Самыми популярными сферами для новых компаний стали оптовая торговля, деятельность общественных организаций и оказание социальной помощи.
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В Украине в 2023 году выросло количество новых регистраций ФЛП: на 7% больше, чем в 2021 году
В Украине появляются новые ФЛП: в 2023 году было зарегистрировано 304 048 новых регистраций. В то же время количество открытых компаний сократилось на треть по сравнению с 2021 годом.
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