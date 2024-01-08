За время полномасштабной войны Украина лишь раз прибегала к печати гривны - НБУ
За время войны Украина напечатала свою валюту только один раз, но запустила работу внутреннего рынка ценных бумаг .
Саудовская Аравия снижает цены на нефть
Саудовская Аравия снижает цены на нефть по всему миру, ссылаясь на сезонный спад потребления и техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов. Это включает в себя снижение цен на топливо Arab Light на 1,5-2 доллара за баррель.
Глава МИД Италии призвал Евросоюз создать единую армию
Министр иностранных дел Италии Таяни предлагает создать единую армию ЕС для обеспечения мира.
ФАО констатировала снижение мировых цен на продовольствие в конце 2023 года
В декабре 2023 года мировые цены на продовольствие снизились на 1,5%.
Американец выиграл иск против Сирии на 50 миллионов долларов за тюремное заключение и пытки
Американский журналист выиграл иск против сирийского режима Башара Асада.
Прах создателя сериала Star Trek и членов его семьи похоронят на Луне
Космический аппарат Peregrine Mission One компании Astrobotic доставит прах создателя "Звездного пути" Джина Родденберри на Луну.
Элвиса Пресли оживят с помощью искусственного интеллекта
В 2024 году в Лондоне состоится премьера концерта "Эволюция Элвиса" с участием голографического Элвиса Пресли, за которым последуют шоу в других крупных городах.
В россии подросток пытался сжечь военный самолет
В России арестовали 16-летнего подростка, который якобы пытался поджечь военный самолет; по факту инцидента ведется расследование.
Применение препарата от малярии могло стать причиной 17 тысяч смертей во время первой волны COVID – исследование
Гидроксихлорохин может быть связан с почти 17 000 смертей в шести странах во время первой волны COVID-19.
Морозы и снег: прогноз погоды в Украине на 8 января и предупреждение от синоптиков
В Украине продолжаются морозы и снегопады с опасными условиями, включая гололед, налипание мокрого снега и порывистый ветер; в южных, центральных и восточных регионах объявлен первый уровень опасности.