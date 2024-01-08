За время полномасштабной войны Украина лишь раз прибегала к печати гривны - НБУ

Украина лишь раз за период войны прибегла к печати гривны. Об этом рассказала первый заместитель Председателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в программе "Панюта.Итоги", передает УНН.

"В тот период другого варианта просто не было, потому что нашим партнерам нужно было время для принятия решений. Последний, 2023 год, мы живем без эмиссии - мы не включаем печатный станок", - подчеркнула Рожкова.

Она отметила, что Украина получает большую поддержку партнеров - 41 млрд долларов США в течение 2023 года, анонсированная помощь также превышает 40 млрд долл.

"Это первый источник, который помогает нам финансировать дефицит бюджета и удерживать высокие объемы золотовалютных резервов. Далее мы работали с Министерством финансов, с коллегами нашими, вместе с банковским сектором и обеспечили работу внутреннего рынка ценных бумаг. Банки там сегодня активно работают. Ставки являются рыночными - они являются привлекательными не только для банков, но в том числе, для населения. Поэтому это тоже мощный источник покрытия дефицита бюджета", - пояснила Рожкова.