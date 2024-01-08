За час повномасштабної війни Україна лише раз вдавалася до друку гривні – НБУ

Україна лише раз за період війни вдалася до друку гривні. Про це розповіла перший заступник Голови Нацбанку України Катерина Рожкова в програмі "Панюта.Підсумки", передає УНН.

"В той період іншого варіанту просто не було, тому що нашим партнерам треба був час для прийняття рішень. Останній, 2023 рік, ми живемо без емісії - ми не вмикаємо друкарський станок", - наголосила Рожкова.

Вона зауважила, що Україна отримує велику підтримку партнерів – 41 млрд доларів США протягом 2023 року, анонсована допомога також перевищує 40 млрд дол.

"Це перше джерело, яке допомагає нам фінансувати дефіцит бюджету і утримувати високі обсяги золотовалютних резервів. Далі ми працювали з Міністерством фінансів, з колегами нашими, разом з банківським сектором і забезпечили роботу внутрішнього ринку цінних паперів. Банки там сьогодні активно працюють. Ставки є ринковими – вони є привабливими не лише для банків, але в тому числі, для населення. Тому це теж потужне джерело покриття дефіциту бюджету", пояснила Рожкова.