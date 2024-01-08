За час повномасштабної війни Україна лише раз вдавалася до друку гривні – НБУ
Київ • УНН
За час війни Україна надрукувала свою валюту лише один раз, але запустила роботу внутрішнього ринку цінних паперів
Україна лише раз за період війни вдалася до друку гривні. Про це розповіла перший заступник Голови Нацбанку України Катерина Рожкова в програмі "Панюта.Підсумки", передає УНН.
"В той період іншого варіанту просто не було, тому що нашим партнерам треба був час для прийняття рішень. Останній, 2023 рік, ми живемо без емісії - ми не вмикаємо друкарський станок", - наголосила Рожкова.
Вона зауважила, що Україна отримує велику підтримку партнерів – 41 млрд доларів США протягом 2023 року, анонсована допомога також перевищує 40 млрд дол.
"Це перше джерело, яке допомагає нам фінансувати дефіцит бюджету і утримувати високі обсяги золотовалютних резервів. Далі ми працювали з Міністерством фінансів, з колегами нашими, разом з банківським сектором і забезпечили роботу внутрішнього ринку цінних паперів. Банки там сьогодні активно працюють. Ставки є ринковими – вони є привабливими не лише для банків, але в тому числі, для населення. Тому це теж потужне джерело покриття дефіциту бюджету", пояснила Рожкова.