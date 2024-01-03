Частка проблемних бізнес-кредитів на тлі війни зросла до 44% - НБУ
Київ • УНН
Непрацюючі кредити для бізнесу в Україні зросли до 44%, до 359 мільярдів гривень, на тлі війни
Частка проблемних бізнес-кредитів з початку повномасштабної війни зросла до 44% - до 359 млрд грн, повідомили у НБУ у середу, пише УНН.
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"Війна перервала тенденцію зниження NPL. Відтак частка непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі з початку повномасштабного вторгнення зросла до 44% на початок жовтня 2023 року, а їх обсяг сягнув 359 млрд грн", - вказали у НБУ.
Як повідомляється, близько третини "воєнних" NPL (кредити, які стали непрацюючими протягом повномасштабної війни) виникли через пошкодження, руйнування або окупацію виробничих потужностей. Левова частка, або 60% – через фінансові складнощі клієнтів, що безпосередньо не спричинені окупацією або руйнуванням. Ці клієнти мають найвищі шанси порівняно з іншими повернутися у графік обслуговування кредиту з відновленням економіки.
Перспективи відновлення платоспроможності боржників, основні активи яких втрачені чи розташовані на окупованих територіях або в зоні бойових дій, оцінюються банками песимістично. Такі кредити зарезервовані більше ніж на 77%.
Банки пройшли пік кредитних втрат – Нацбанк22.12.23, 14:56 • 27186 переглядiв