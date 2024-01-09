Бизнес за год открыл 229 тысяч ФЛП через "Дія"

Украинцы за 2023 год открыли через "Дія" более 229 тысяч новых ФЛП. Об этом сообщил во вторник вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Страна предпринимателей. За прошлый год украинцы открыли через "Дія" более 229 тысяч новых ФЛП. В топе сфер - IT, розничная и оптовая торговля и салоны красоты. Больше всего новых бизнесов зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. - написал Федоров в Telegram.

По его словам, открыть ФЛП через "Дія" - это воспользоваться самой быстрой в мире автоматической услугой регистрации бизнеса без бюрократии и скучной бумажной работы.

В Украине в 2023 году выросло количество новых регистраций ФЛП: на 7% больше, чем в 2021 году