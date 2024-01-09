Бизнес за год открыл 229 тысяч ФЛП через "Дія"
В 2023 году более 229 000 украинцев открыли новые бизнесы как ФЛП, преимущественно в ІТ, розничной торговле и сфере красоты, воспользовавшись быстрым сервисом "Дія".
россияне за сутки ударили ракетами, из артиллерии и из танков по Донецкой области: есть повреждения
Российские войска атаковали шесть населенных пунктов Донецкой области, нанеся материальный ущерб, но о жертвах не сообщалось.
В ВР зарегистрировано пять законопроектов о мобилизации. Ожидается решение комитета
В ВР внесли пять законопроектов о мобилизации, на заседании комитета должно быть принято решение по этому вопросу.
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
ЦПК призывает ввести эффективные процедуры проверки судей Верховного Суда для восстановления добропорядочности суда.
Южная Корея приняла закон, чтобы прекратить употребление в пищу собачьего мяса
К 2027 году Южная Корея запретит разведение и убой собак на мясо, а нарушителей будет наказывать вплоть до тюремного заключения; само потребление не будет запрещено. Планируется оказать поддержку пострадавшим предприятиям.
Из тюрьмы в Эквадоре исчез опасный мафиозо: в стране объявлено ЧП
Эквадор объявил двухмесячное чрезвычайное положение после побега из тюрьмы лидера банды, связанной с политическим убийством.
monobank восстановился после сбоя - Гороховский
monobank возобновляет работу после сбоя, а его соучредитель Олег Гороховский извинился за перебои в работе.
Дело Дубинского по подделке документов для выезда за границу передали в суд
Обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Дубинского за подделку документов для выезда за границу передан в суд.
Замороженные российские активы могут покрыть более 80% потребности на восстановление Украины - Кулеба
Министр иностранных дел Украины заявил, что замороженные российские активы могут покрыть более 80% расходов на восстановление Украины.
Демарш Яровой: почему Антикоррупционный совет при Минобороны хочет влиять на "Государственного оператора тыла"
Дана Яровая выразила разочарование тем, что ее навыки не используются министерством обороны Украины, утверждая, что Антикоррупционный совет, который она возглавляла, остается в стороне, поскольку оборонные закупки переходят к новому "Государственному оператору тыла".