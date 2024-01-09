Бизнес за год открыл 229 тысяч ФЛП через "Дія"

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Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
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Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

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Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
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Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
  •  190917 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

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Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
  •  152093 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
  •  146639 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

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Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
  •  144361 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

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Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
8 января  •  138714 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
7 января  •  148319 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  218571 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  244605 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  210587 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  201418 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  382240 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  187083 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

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Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  164731 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Новости по теме

Бизнес за год открыл 229 тысяч ФЛП через "Дія"

В 2023 году более 229 000 украинцев открыли новые бизнесы как ФЛП, преимущественно в ІТ, розничной торговле и сфере красоты, воспользовавшись быстрым сервисом "Дія".

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Бизнес за год открыл 229 тысяч ФЛП через "Дія"

россияне за сутки ударили ракетами, из артиллерии и из танков по Донецкой области: есть повреждения

Российские войска атаковали шесть населенных пунктов Донецкой области, нанеся материальный ущерб, но о жертвах не сообщалось.

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россияне за сутки ударили ракетами, из артиллерии и из танков по Донецкой области: есть повреждения

В ВР зарегистрировано пять законопроектов о мобилизации. Ожидается решение комитета

В ВР внесли пять законопроектов о мобилизации, на заседании комитета должно быть принято решение по этому вопросу.

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В ВР зарегистрировано пять законопроектов о мобилизации. Ожидается решение комитета

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

ЦПК призывает ввести эффективные процедуры проверки судей Верховного Суда для восстановления добропорядочности суда.

Общество •   •  93392 просмотра
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Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Южная Корея приняла закон, чтобы прекратить употребление в пищу собачьего мяса

К 2027 году Южная Корея запретит разведение и убой собак на мясо, а нарушителей будет наказывать вплоть до тюремного заключения; само потребление не будет запрещено. Планируется оказать поддержку пострадавшим предприятиям.

Новости Мира •   •  9523 просмотра
Южная Корея приняла закон, чтобы прекратить употребление в пищу собачьего мяса

Из тюрьмы в Эквадоре исчез опасный мафиозо: в стране объявлено ЧП

Эквадор объявил двухмесячное чрезвычайное положение после побега из тюрьмы лидера банды, связанной с политическим убийством.

Новости Мира •   •  11807 просмотра
Из тюрьмы в Эквадоре исчез опасный мафиозо: в стране объявлено ЧП

monobank восстановился после сбоя - Гороховский

monobank возобновляет работу после сбоя, а его соучредитель Олег Гороховский извинился за перебои в работе.

Экономика •   •  14720 просмотра
monobank восстановился после сбоя - Гороховский

Дело Дубинского по подделке документов для выезда за границу передали в суд

Обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Дубинского за подделку документов для выезда за границу передан в суд.

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Дело Дубинского по подделке документов для выезда за границу передали в суд

Замороженные российские активы могут покрыть более 80% потребности на восстановление Украины - Кулеба

Министр иностранных дел Украины заявил, что замороженные российские активы могут покрыть более 80% расходов на восстановление Украины.

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Замороженные российские активы могут покрыть более 80% потребности на восстановление Украины - Кулеба

Демарш Яровой: почему Антикоррупционный совет при Минобороны хочет влиять на "Государственного оператора тыла"

Дана Яровая выразила разочарование тем, что ее навыки не используются министерством обороны Украины, утверждая, что Антикоррупционный совет, который она возглавляла, остается в стороне, поскольку оборонные закупки переходят к новому "Государственному оператору тыла".

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Демарш Яровой: почему Антикоррупционный совет при Минобороны хочет влиять на "Государственного оператора тыла"