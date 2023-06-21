В «Дії» запустили військову облігацію "Нова Каховка"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. В додатку «Дія» запустили облігацію "Нова Каховка", як спосіб допомоги у ліквідації наслідків підриву Каховської греблі та підтримати економіку країни, пише УНН з посиланням на telegram-канал міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
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"Два тижні тому російські терористи зруйнували Каховську ГЕС, влаштувавши екоцид. Незламні українці з перших секунд активно долучилися до ліквідації наслідків та допомоги постраждалим. Облігація Нова Каховка в Дії - це ще один дієвий спосіб допомоги. Придбайте, щоб підтримати економіку держави, допомогти Силам оборони та отримати гарантований прибуток", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні надійде виплата за облігацію Маріуполь, кошти зараховуються на карту єПідтримка, повідомляє Федоров і радить направити гроші в деокупацію Нової Каховки.
Доповнення
Станом на кінець травня українці придбали військових облігацій через застосунок “Дія” на 1 мільярд гривень. Найпопулярнішими стали Донецьк, Севастополь, та Ялта. За погашені облігації власники отримали вже 6,6 млн грн. Загалом Міністерство фінансів України за час повномасштабної війни продало військових облігацій на суму понад 249,1 млрд грн.
Військові облігації сьогодні є безальтернативним способом запозичень коштів на потреби армії. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Пендзин. За його словами, допомога, яка надається Україні західними партнерами, не може використовуватися для фінансування безпеки та оборони.
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