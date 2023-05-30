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Українці в Дії придбали облігацій на 1 мільярд гривень

Українці в Дії придбали облігацій на 1 мільярд гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Українці придбали військових облігацій через застосунок “Дія” на 1 мільярд гривень. Найпопулярнішими стали Донецьк, Севастополь, та Ялта. За погашені облігації власники отримали вже 6,6 млн грн, решта одержать кошти, коли закінчиться термін вкладу. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

Кожна облігація — це зброя для Сил оборони та потужна підтримка економіки країни. Жодної додаткової комісії або податку з отриманого доходу — пряма інвестиція в деокупацію територій, підкреслює міністр цифрової трансформації України.

"Зараз найпопулярніші — Донецьк (220 тисяч), Севастополь (130 тисяч) та Ялта (124 тисячі). До речі, українці отримали вже 6,6 млн грн за погашені облігації. Ще сотні тисяч власників одержать кошти, коли закінчиться термін вкладу", - зазначив Федоров.

"Дякую за підтримку. Купуйте облігації в Дії та ставайте спонсорами перемоги", - додав він.

Доповнення

Міністерство фінансів України за час повномасштабної війни продало військових облігацій на суму понад 249,1 млрд грн.

Військові облігації сьогодні є безальтернативним способом запозичень коштів на потреби армії. Таку думку у коментарі УНН висловив економічний експерт Олег Пендзин. За його словами, допомога, яка надається Україні західними партнерами, не може використовуватися для фінансування безпеки та оборони. 

На думку економіста Андрія Новака, військові облігації демонструють західним партнерам, що Україна розраховує не лише на їх допомогу, а й сама щось робить для залучення додаткового фінансування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Європейська комісія випустить облігації на суму до 80 млрд євро для фінансування підтримки України

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