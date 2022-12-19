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Європейська комісія випустить облігації на суму до 80 млрд євро для фінансування підтримки України

Європейська комісія випустить облігації на суму до 80 млрд євро для фінансування підтримки України

Київ • УНН

 • 452392 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Європейська комісія випустить облігації на суму до 80 мільярдів євро (84,9 мільярда доларів) для фінансування відновлення економіки та підтримки України у першій половині 2023 року, пише УНН.

Деталі

Комісія "має намір випустити до 80 мільярдів євро довгострокових облігацій ЄС у першій половині 2023 року в рамках свого єдиного підходу до фінансування", йдеться у заяві.

"Відповідно до цього підходу Комісія від імені ЄС надалі випускатиме лише "облігації ЄС", а не окремо деноміновані облігації для окремих програм, таких як SURE (тимчасова підтримка для зниження ризиків безробіття у надзвичайних ситуаціях) та макрофінансову допомогу", - додали там.

Програми, які фінансуватимуться, включають програму відновлення NextGenerationEU на суму 70 мільярдів євро та нову програму MFA+ для України, на яку припадатиме близько 10 мільярдів євро, йдеться у заяві.

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