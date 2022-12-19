Европейская комиссия выпустит облигации на сумму до 80 млрд евро для финансирования поддержки Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Европейская комиссия выпустит облигации на сумму до 80 миллиардов евро (84,9 миллиарда долларов) для финансирования восстановления экономики и поддержки Украины в первой половине 2023 года, пишет УНН.
Детали
Комиссия "намерена выпустить до 80 миллиардов евро долгосрочных облигаций ЕС в первой половине 2023 года в рамках своего единого подхода к финансированию", говорится в заявлении.
"Согласно этому подходу Комиссия от имени ЕС в дальнейшем будет выпускать только "облигации ЕС", а не отдельно деноминированные облигации для отдельных программ, таких как SURE (временная поддержка для снижения рисков безработицы в чрезвычайных ситуациях) и макрофинансовую помощь", - добавили там.
Программы, которые будут финансироваться, включают программу восстановления NextGenerationEU на сумму 70 миллиардов евро и новую программу MFA+ для Украины, на которую приходится около 10 миллиардов евро, говорится в заявлении.