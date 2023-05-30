Украинцы в Дії приобрели облигаций на 1 миллиард гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Украинцы приобрели военных облигаций через приложение “Дія” на 1 миллиард гривен. Самыми популярными стали Донецк, Севастополь, и Ялта. За погашенные облигации владельцы получили уже 6,6 млн грн, остальные получат средства, когда закончится срок вклада. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
Каждая облигация — это оружие для Сил обороны и мощная поддержка экономики страны. Никакой дополнительной комиссии или налога с полученного дохода — прямая инвестиция в деоккупацию территорий, подчеркивает министр цифровой трансформации Украины.
"Сейчас самые популярные — Донецк (220 тысяч), Севастополь (130 тысяч) и Ялта (124 тысячи). Кстати, украинцы получили уже 6,6 млн грн за погашенные облигации. Еще сотни тысяч владельцев получат средства, когда закончится срок вклада", - отметил Федоров.
"Спасибо за поддержку. Покупайте облигации в Дія и становитесь спонсорами победы", — добавил он.
Дополнение
Министерство финансов Украины за время полномасштабной войны продало военных облигаций на сумму более 249,1 млрд грн.
Военные облигации сегодня являются безальтернативным способом заимствований средств на нужды армии. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Пендзин. По его словам, помощь, которая предоставляется Украине западными партнерами, не может использоваться для финансирования безопасности и обороны.
По мнению экономиста Андрея Новака, военные облигации демонстрируют западным партнерам, что Украина рассчитывает не только на их помощь, но и сама что-то делает для привлечения дополнительного финансирования.
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