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НБУ надав банкам додаткову можливість покривати частину обсягу обов’язкових резервів. За рахунок чого?

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. З сьогоднішнього дня, 11 червня, Нацбанк України розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), за рахунок яких банки мають змогу покривати частину обсягу обов’язкових резервів, повідомляє УНН з посиланням на НБУ.

НБУ надав банкам додаткову можливість покривати частину обсягу обов’язкових резервів. За рахунок чого?

Цитата

“З 11 червня банкам надано можливість включати в покриття обов’язкових резервів бенчмарк-ОВДП із ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227490. Доданий випуск цінних паперів вперше розміщувався Міністерством фінансів України на первинних аукціонах 02 травня 2023 року. За оцінками Національного банку, такий крок сприятиме подальшому збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що дасть змогу уникнути прямого фінансування дефіциту бюджету Національним банком у 2023 році. Перелік бенчмарк-ОВДП визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів. З 11 червня 2023 року він включатиме сім випусків цінних паперів, шість з яких було визначено у січні—березні 2023 року (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193 та UA4000227201)”, — зазначили в пресслужбі регулятора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НБУ роз’яснив нашумілий лист про нібито “збір даних про всі платежі”: про фізичних осіб не йдеться

В Нацбанку нагадали, що з 11 січня 2023 року українські банки отримали можливість покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок визначеного переліку бенчмарк-ОВДП. Водночас у цього правила є виключення: механізм покриття бенчмарк-ОВДП не поширюється на частину резервів, яку банки формують у зв’язку з підвищенням нормативів обов’язкового резервування за окремими видами коштів фізичних осіб з 11 березня та з 11 травня.

Довідка від НБУ

Обов’язкові резерви — один із традиційних інструментів центральних банків. Згідно нього, банк зобов’язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку кошти в обсязі, визначеному як певний відсоток від його зобов’язань (норматив резервування) та враховує частку обов’язкових резервів, яку банк покриває за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Така сума має бути сформована в середньому за період резервування.

Нагадаємо

В Нацбанку України відреагували на скандал навколо “зношених” купюр.

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