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НБУ предоставил банкам дополнительную возможность покрывать часть объема обязательных резервов. За счет чего?

Киев • УНН

 • 493884 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. С сегодняшнего дня, 11 июня, Нацбанк Украины расширил перечень бенчмарк-облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), за счет которых банки могут покрывать часть объема обязательных резервов, сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

НБУ предоставил банкам дополнительную возможность покрывать часть объема обязательных резервов. За счет чего?

Цитата

“С 11 июня банкам предоставлена возможность включать в покрытие обязательных обязательных резервов бенчмарк-ОВДП с идентификационным номером (ISIN) UA4000227490. Прилагаемый выпуск ценных бумаг впервые размещался Министерством финансов Украины на первичных аукционах 02 мая 2023 года. По оценкам Национального банка, такой шаг будет способствовать дальнейшему увеличению активности на аукционах Министерства финансов по размещению ОВГЗ, что позволит избежать прямого финансирования дефицита бюджета Национальным банком в 2023 году. Перечень бенчмарк-ОВГЗ определяется Национальным банком с учетом предложений Министерства финансов. С 11 июня 2023 года он будет включать семь выпусков ценных бумаг, шесть из которых были определены в январе—марте 2023 года (UA4000227045, UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193 и UA4000227201)”, — отметили в пресс-службе регулятора.

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В Нацбанке напомнили, что с 11 января 2023 года украинские банки получили возможность покрывать до 50% от общего объема обязательных обязательных резервов за счет определенного перечня бенчмарк-ОВГЗ. В то же время у этого правила есть исключение: механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ не распространяется на часть резервов, которую банки формируют в связи с повышением нормативов обязательного’обязательного резервирования по отдельным видам средств физических лиц с 11 марта и с 11 мая.

Справка от НБУ

Обязательные резервы — один из традиционных инструментов центральных банков. Согласно ему, банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете средства в объеме, определенном как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и учитывает долю обязательных резервов, которые банк покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Такая сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования.

Напомним

В Нацбанке Украины отреагировали на скандал вокруг “изношенных” купюр.

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