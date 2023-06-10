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Скандал навколо "зношених" купюр: у НБУ відреагували

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Національний банк України повідомив, що збирається провести зустріч з учасниками ринку обміну валют з приводу скарг українців на проблеми з обміном іноземних банкнот давніх років випуску і "зношених", передає УНН.

Скандал навколо "зношених" купюр: у НБУ відреагували

Цитата

"Уже наступного тижня НБУ проведе з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорить з учасниками ринку звернення громадян і проблемні питання, та надасть відповідні роз’яснення", - повідомили у НБУ.

Деталі

У Нацбанку вказали, що, проаналізувавши звернення громадян, пов’язані із обміном готівкової іноземної валюти, можна виділити дві ключові проблеми, які стосуються:

  • обміну іноземних банкнот з ознаками значного зношення або пошкодження;
  • обміну банкнот давніх років випуску.

"Для кожного випадку є чіткі вимоги чинного валютного законодавства та нормативно-правових актів НБУ, дотримання яких регулятор вимагає від уповноважених установ, що мають ліцензію на здійснення валютно-обмінних операцій", - наголосили в НБУ.

Зокрема, зауважили, що є випадки, коли клієнту можуть запропонувати здійснити операцію інкасо при прописаних ознаках зношення або пошкодження банкноти.

"Підкреслюємо, що Національний банк України не ухвалював жодних нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема, доларів США серії 1996 року та тими, які були випущені в обіг раніше", - зауважили при цьому в Нацбанку.

"Якщо під час перевірки будуть виявлені факти порушення вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, до порушників застосовуватимуться адекватні заходи впливу", - наголосили у НБУ.

Раніше

У Верховній Раді почали розбиратися з питанням щодо “зношених” купюр у пунктах обміну валют. Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у середу відбулося засідання комітету, на якому заслухали інформацію НБУ щодо заробітків обмінників на "зношених" купюрах.

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