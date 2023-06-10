Скандал вокруг "изношенных" купюр: в НБУ отреагировали

Цитата

"Уже на следующей неделе НБУ проведет с уполномоченными учреждениями встречу, во время которой обсудит с участниками рынка обращения граждан и проблемные вопросы, и предоставит соответствующие разъяснения", - сообщили в НБУ.

Детали

В Нацбанке указали, что, проанализировав обращения граждан, связанные с обменом наличной иностранной валюты, можно выделить две ключевые проблемы, которые касаются:



обмена иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения;



обмена банкнот давних годов выпуска.



"Для каждого случая есть четкие требования действующего валютного законодательства и нормативно-правовых актов НБУ, соблюдение которых регулятор требует от уполномоченных учреждений, имеющих лицензию на осуществление валютно-обменных операций", - отметили в НБУ.

В частности, отметили, что есть случаи, когда клиенту могут предложить осуществить операцию инкассо при прописанных признаках износа или повреждения банкноты.

"Подчеркиваем, что Национальный банк Украины не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет осуществления валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности, долларов США серии 1996 года и теми, которые были выпущены в обращение ранее", - отметили при этом в Нацбанке.

"Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия", - отметили в НБУ.

Ранее

В Верховной Раде начали разбираться с вопросом об “изношенных” купюрах в пунктах обмена валют. Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, состоялось заседание комитета, на котором заслушали информацию НБУ относительно заработков обменников на "изношенных" купюрах.