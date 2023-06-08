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Скандал навколо "зношених" купюр: у ВР взялися розбиратися з комісіями в обмінниках

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. У Верховній Раді почали розбиратися з питанням щодо “зношених” купюр у пунктах обміну валют. Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, у середу відбулося засідання комітету, на якому заслухали інформацію НБУ щодо заробітків обмінників на «зношених» купюрах, передає УНН.

Скандал навколо "зношених" купюр: у ВР взялися розбиратися з комісіями в обмінниках

Деталі

"Вчора відбулося засідання комітету, на якому ми заслухали інформацію НБУ щодо додаткових заробітків валютних обмінників на «зношених» купюрах", - написав нардеп.

Гетманцев наголосив, що купюра може не прийматися обмінниками, якщо є значно зношеною або пошкодженою. Ознаки незначної зношеності, при яких купюри приймаються, врегулювані постановою НБУ від 02.01.2019.

Цитата

“Такі купюри обмінники зобовʼязані приймати без жодних доплат. При цьому, критерії для зношеності НБУ перегляне в бік помʼякшення. За прийняття зазначених купюр не може братися додаткова комісія або застосовуватися інший курс”, – зазначає Гетманцев.

Він наголошує, що у випадку порушення слід звертатися до НБУ онлайн або на електронну пошту, використовуючи спеціальну форму.

“Не треба мовчати. Такі порушення є підставою для позбавлення ліцензій. Також домовилися врешті прикрити діяльність нелегальних обмінників. Про них можете повідомляти і в НБУ, і мені”, – підсумував він.

Доповнення

Останнім часом ЗМІ повідомляють про випадки відмов з боку банків та обмінників приймати купюри іноземної валюти з потертостями чи незначними позначками.

Зокрема, фінустанови іноді пропонують клієнтам здавати купюри з незначною потертістю та надписами з дисконтом у 10-15%.

Деякі ЗМІ звернулися до Національного банку. Там відповіли, що нормативна база щодо порядку обміну банками та небанківськими фінансовими установами банкнот у іноземній валюті останнім часом не змінювалася.

Голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев раніше відреагував на випадки відмов з боку фінустанов приймати зношені купюри.

“Хотів би принагідно звернутися до валютних обмінників, в т.ч. банків. Друзі, розумію, можливо у пошуку додаткової маржинальності, ви трошки забулися і забули, що в країні війна. Саме тому напевно вирішили запровадити додаткову комісію за обмін «зношених» купюр, серед яких зношеними вважаються навіть пом?яті або з малесенькими цяточками у куточку. Оця цяточка може вам надто дорого коштувати. Якщо точніше - ліцензію. Нацбанк вже займається цією проблемою. А громадян прошу повідомляти мені у телеграм канал про факти безпідставної відмови від обміну валют та/або вимагання обмінниками додаткових комісій”, – заявив він.

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