Скандал вокруг "изношенных" купюр: в ВР взялись разбираться с комиссиями в обменниках

Детали

"Вчера состоялось заседание комитета, на котором мы заслушали информацию НБУ о дополнительных заработках валютных обменников на «изношенных» купюрах", - написал нардеп.

Гетманцев отметил, что купюра может не приниматься обменниками, если является значительно изношенной или поврежденной. Признаки незначительной изношенности, при которых купюры принимаются, урегулированы постановлением НБУ от 02.01.2019.

Цитата

“Такие купюры обменники обязаны принимать без всяких доплат. При этом, критерии для изношенности НБУ пересмотрит в сторону смягчения. За принятие указанных купюр не может браться дополнительная комиссия или применяться другой курс”, – отмечает Гетманцев.

Он указал, что в случае нарушения следует обращаться в НБУ онлайн или на электронную почту, используя специальную форму.

“Не надо молчать. Такие нарушения являются основанием для лишения лицензий. Также договорились наконец прикрыть деятельность нелегальных обменников. О них можете сообщать и в НБУ, и мне”, – подытожил он.

Дополнение

В последнее время СМИ сообщают о случаях отказов со стороны банков и обменников принимать купюры иностранной валюты с потертостями или незначительными пометками.

В частности, финучреждения иногда предлагают клиентам сдавать купюры с незначительной потертостью и надписями с дисконтом в 10-15%.

Некоторые СМИ обратились в Национальный банк. Там ответили, что нормативная база о порядке обмена банками и небанковскими финансовыми учреждениями банкнот в иностранной валюте в последнее время не менялась.

Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев ранее отреагировал на случаи отказов со стороны финучреждений принимать изношенные купюры.

“Хотел бы попутно обратиться к валютным обменникам, в т.ч. банкам. Друзья, понимаю, возможно в поиске дополнительной маржинальности, вы немножко забылись и забыли, что в стране война. Именно поэтому наверняка решили ввести дополнительную комиссию за обмен «изношенных» купюр, среди которых изношенными считаются даже помятые или с маленькими пятнышками в уголке. Это пятнышко может вам очень дорого стоить. Если точнее - лицензию. Нацбанк уже занимается этой проблемой. А граждан прошу сообщать мне в телеграмм канал о фактах безосновательного отказа от обмена валют и/или вымогательства обменниками дополнительных комиссий”, – заявил он.