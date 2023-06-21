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В "Дії" запустили военную облигацию "Новая Каховка"

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. В приложении «Дия» запустили облигацию "Новая Каховка", как способ помощи в ликвидации последствий подрыва Каховской плотины и поддержать экономику страны, пишет УНН со ссылкой на telegram-канал министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

В "Дії" запустили военную облигацию "Новая Каховка"

Цитата

"Две недели назад российские террористы разрушили Каховскую ГЭС, устроив экоцид. Несгибаемые украинцы с первых секунд активно включились в ликвидацию последствий и помощи пострадавшим. Облигация Новая Каховка в Действии - это еще один действенный способ помощи. Приобретите, чтобы поддержать экономику государства, помочь Силам обороны и получить гарантированную прибыль", - говорится в сообщении.

Сегодня поступит выплата за облигацию Мариуполь, средства зачисляются на карту еПоддержка, сообщает Федоров и советует направить деньги в деоккупацию Новой Каховки.

Дополнение

По состоянию на конец мая украинцы приобрели военных облигаций через приложение “Дія” на 1 миллиард гривен. Самыми популярными стали Донецк, Севастополь, и Ялта. За погашенные облигации владельцы получили уже 6,6 млн грн. В целом Министерство финансов Украины за время полномасштабной войны продало военных облигаций на сумму более 249,1 млрд грн.

Военные облигации сегодня являются безальтернативным способом заимствований средств на нужды армии. Такое мнение в комментарии УНН высказал экономический эксперт Олег Пендзин. По его словам, помощь, которая предоставляется Украине западными партнерами, не может использоваться для финансирования безопасности и обороны.

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